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İzmir polisinden 30 ilçede sıkı önlem: Sokaklar sessizliğe büründü

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen İzmir'de polis, 30 ilçede sıkı güvenlik önlemleri aldı.

11.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:04
İzmir polisinden 30 ilçede sıkı önlem: Sokaklar sessizliğe büründü
Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen İzmir 'de polis, 30 ilçede sıkı güvenlik önlemleri aldı. Cadde ve sokaklarda önlem alan İzmir polisi, birçok yerde kontrol noktası oluşturdu.

Korona virüs salgını nedeniyle yayınlanan genelge ile 31 ilde, gece saat 00.00 itibariyle başlayan ve 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağının ilk gününde İzmir sokakları boş kaldı. Kentin merkez noktaları ve ana caddelerinin yanı sıra merkeze uzak ilçelerde de polis ekipleri, vatandaşların sokağa çıkmaması için güvenlik önlemlerini sıkı tuttu. Birçok yerde kontrol noktası oluşturan ekipler, yaptıkları kontrollerde özel çalışma belgesi olan ve yasaktan muaf olan meslek grupları dışında kimsenin sokakta bulunmasına izin vermedi.

Öte yandan İzmir'in turistik ilçelerinde de güvenlik önlemlerini alan emniyet güçleri, tedbirleri sıkı tuttu. Özellikle bahar aylarında ve hafta sonları kalabalıktan geçilmeyen Çeşme, Foça ve Urla sahilleri sessizliğe büründü. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, İzmir, 3. Sayfa
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