İZMİR POLİSİNDEN SAHTE ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETENLERE BASKIN

İZMİR ve Manisa
'da sahte alkollü içki üretimi yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı. Kullandıkları imalathanelerde sahte alkollü içkiler ele geçirilen zanlıların, izin almadan sevkiyatı yasak olan etil alkol bulunan kolilerin üzerine 'İadedir açılıp boşaltılacak' yazıp, kontrollerde de 'iade topluyoruz' yalanıyla güvenlik ekiplerini atlatmaya çalıştıkları öğrenildi.
Türkiye'de son zamanlarda bazı bölgelerde sahte alkollü içki zehirlenmelerinin yaşanması üzerine İzmir
polisi de denetimlerini arttırdı. Denetim ve araştırmalar sonrasında yeri belirlenen Işıkkent Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir depoya baskın yapıldı. Aynı anda Narlıdere ve Manisa'daki depolara da operasyon düzenlendi. Baskınlarda, sahte içki yapımında kullanılan 14.4 ton etil alkol, 8 litrelik pet şişeler içinde sahte üretilmiş rakı, votka, viski ve tekila, sahte içki yapımında kullanılan 30 bin adet rakı, votka, viski, cin, tekila kiti, 56 alkolmetre, 354 cinsel içerikli, gümrük kaçağı hap ele geçirildi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin ise halen arandığı bildirildi.
YÖNTEMLERİ DE ORTAYA ÇIKTI
Zanlıların, sahte alkollü içkileri ürettikten sonra ve üretmeden önce kullandıkları yöntemler de belirlendi. Etil alkol ile üretim kitlerini farklı depolarda tutan zanlıların, izin almadan sevkiyatı yasak olan etil alkol bulunan kolilerin üzerine 'İadedir açılıp boşaltılacak' yazıp, kontrollerde de 'iade topluyoruz' yalanıyla güvenlik ekiplerini atlatmaya çalıştıkları öğrenildi.