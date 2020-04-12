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İzmir polisinden sokağa çıkma yasağının son gününde sıkı denetim

Korona virüsü önlemleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirlerden biri olan İzmir'de, polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.

12.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:28
Korona virüsü önlemleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirlerden biri olan İzmir 'de, polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz Cuma günü korona virüsü önlemleri kapsamında 11 ve 12 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı kararı alındığını açıklamıştı. Yasak nedeniyle yaklaşık 5 milyon nüfuslu İzmir'de vatandaşlar evlerine kapandı. Yasakla beraber denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, şehrin birçok noktasında uygulama noktası oluşturdu. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Yunus ekipleri de Sait Altınordu Meydanı'nda uygulama yaptı. Meydandan geçiş yapan araçları durduran ekipler, sürücülerin sokağa çıkış izni belgelerini ve maskelerini kontrol etti. Araçta bulunan vatandaşları maskelerini takmaları konusunda ikaz eden ekipler, sosyal mesafe kuralını da hatırlatarak, ön koltukta bulunan bazı vatandaşları arka koltuğa geçmeleri konusunda uyardı.
(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/İHA) İzmir polisinden sokağa çıkma yasağının son gününde sıkı denetim

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, İzmir, Güncel
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