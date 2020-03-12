İZMİR Pompalı ile AVM'de dehşet saçtı, kadın emniyet müdürü ikna etti
İZMİR Pompalı ile AVM'de dehşet saçtı, kadın emniyet müdürü ikna etti.
12.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:05
İZMİR Pompalı ile AVM'de dehşet saçtı, kadın emniyet müdürü ikna etti
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İZMİR Pompalı ile AVM'de dehşet saçtı, kadın emniyet müdürü ikna etti
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