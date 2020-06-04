İZMİR Restoranda televizyon şeklinde paravanla sosyal mesafe

Restoranda televizyon şeklinde paravanla sosyal mesafeİZMİR'in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren restoran, normalleşme süreci kapsamında, koronavirüse yönelik sıra dışı bir önlem aldı.

04.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:02
Restoranda televizyon şeklinde paravanla sosyal mesafe
İZMİR'in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren restoran, normalleşme süreci kapsamında, koronavirüse yönelik sıra dışı bir önlem aldı. Sosyal mesafe kuralını eğlenceli bir hale getirmek isteyen işletme sahibi, masalara televizyon şeklinde paravan yerleştirdi. Bu sıra dışı önlem, müşterilerin beğenisini gördü.
Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre paket servis ve gel- al dışında faaliyetleri durdurulan restoranlar 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme süreci kapsamında tekrar hizmet vermeye başladı. İş yerlerinde sosyal mesafe kuralı ve maske takılırken, Bornova'daki bir restoran hem yaratıcı hem de eğlenceli bir uygulama başlattı. Restoranda masalara sosyal mesafeyi korumak için televizyon şeklinde paravan yerleştirildi. Çalışanların maske ve eldiven kullanarak hizmet verdiği işletmede, tuzluk, kürdanlık, ıslak mendiller kişiye özel sunuluyor. Görevliler tarafından masa ve sandalyeler özel dezenfekte bezleri ile sürekli temizleniyor.
'HERKES RAHATLIKLA YEMEĞİNİ YİYOR'
Teması ortadan kaldıran bu uygulama ile müşterilerin gönül rahatlığı ile gelerek yemeklerini yediklerini ifade eden işletme sahibi Ali Gerdan, "Koronavirüsten korunmak için ve halkımızın sağlığı için tüm önlemleri aldık. Herkes rahat bir şekilde yemek yesin diye böyle bir paravan uygulamasını hayata geçirdik. Pandemi döneminde, süreçten çıktığımızda nasıl bir önlem alabiliriz diye düşünürken aklıma böyle bir fikir geldi. Umarız yararlı olur. Gelen müşteriler çok teşekkür ediyorlar, güvenle yedikleri için mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Müşterilerimizin sağlığı için herkesin bu tür önlemler almasını tavsiye ederim. Elemanlarımız maske eldiven takıyor. Gerekli tüm tedbirleri aldık" dedi.
MÜŞTERİLER MEMNUN
Uygulamayı çok başarılı bulduğunu ifade eden müşterilerden Umut Durmazer (42), "Kesinlikle her yerde bu tür uygulamaların olmasını tavsiye ediyorum. Güzel bir uygulama. Aynı aileden gelen olduğunda aradaki paravan, işletmeye sorularak kaldırılabiliyor" diye konuştu.
Daha önce böyle bir uygulama görmediğini dile getiren Furkan Durmazer (16) de, "Yapılan paravan bizleri korumak için. Bu dönemde temastan kaçınmak önemli. O yüzden yerinde bir karar ve başarılı bir uygulama. Böyle bir uygulamayı bizlerin sağlığını düşünerek hayata geçiren işletme sahibine ve çalışanlarına teşekkür ederiz" dedi. İZMİR Restoranda televizyon şeklinde paravanla sosyal mesafe

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bornova, Güncel, Haber

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