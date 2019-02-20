İzmir Rottweiler Cinsi Köpeğin Süs Köpeğine Saldırı Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Kaynak: DHA

Rottweiler cinsi köpeğin süs köpeğine saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdıRottweiler cinsi köpeğin süs köpeğine saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdıİzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Küçükpark'ta bir işletme sahibi olan Şevket Özlahlan'ın işletmenin önünde duran Pekinez cinsi köpeğinin sokaktan geçen bir kadının Rottweiler cinsi köpeği tarafından saldırıya uğradığı anın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı, sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Küçükpark'ta bir işletmenin sahibi olan Şevket Özlahlan'ın Pekinez cinsi köpeği, işletme önünden geçen bir kadının Rottweiler cinsi köpeği tarafından saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren köpeğin sahibi, küçük köpeğin yaralanması üzerine herhangi bir yardımda bulunmadı. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırı anı, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Saldırı sonrasında sahibi Şevket Özlahlan, köpeği Şila'ya veterinerde 6 dikiş atıldığını ve durumunun iyi olduğunu fakat diğer köpeğin sahibine dava açacaklarını söyledi.