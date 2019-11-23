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İzmir sahillerinde 54'ü çocuk 117 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili, Çeşme ve Menderes ilçesi açıklarında toplam 117 düzensiz göçmen, ölüme yolculuk sırasında yakalandı.

23.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:07İzmir sahillerinde 54'ü çocuk 117 göçmen yakalandı
'in , ve Menderes ilçesi açıklarında toplam 117 düzensiz göçmen, ölüme yolculuk sırasında yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, Dikili ilçesi Salihleraltı mevkisinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot, durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 17'si çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler Çeşme ilçesi açıklarında da alınan ihbar üzerine harekete geçerek lastik botu durdurdu. Durdurulan lastik botun içinde 5 Suriye, 7 Afganistan, 5 Filistin, 5 Kuveyt ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 54 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 54 düzensiz göçmenler arasında 30 çocuk olması dikkat çekti.

Menderes ilçesi Özdere açıklarında durdurulan lastik botta ise 20 Suriye ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı. Burada yakalanan göçmenler arasında da 7 çocuğun olduğu tespit edildi.

Yakalanan toplamda 117 düzensiz göçmen, yapılan işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Dikili, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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