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İzmir sahte alkollü içki üretmek için üretilen sahte etil alkol ele geçirildi

Sahte alkollü içki üretmek için üretilen sahte etil alkol ele geçirildiİZMİR'in Bornova ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda sahte alkollü içki yapımında kullanmak için üretilen ve 1 tonu şişelenmiş yaklaşık 1.5 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

18.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:16
Sahte alkollü içki üretmek için üretilen sahte etil alkol ele geçirildi
İZMİR'in ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda sahte alkollü içki yapımında kullanmak için üretilen ve 1 tonu şişelenmiş yaklaşık 1.5 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı semtindeki bir depoda, sahte alkollü içki yapımında kullanılmak üzere üretilen etil alkol bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 tonu şişelenmiş, yaklaşık 1.5 ton sahte etil alkol, 1000 şişe ve 500 etiket ele geçirdi. Sahte etil alkollerin bir kısmı da, deponun yakınında park halinde olan bir minibüste ele geçirildi. Söz konusu minibüse de el konuldu. Sahte akollü içki üretmek amacıyla ihtiyaç duyulan etil alkolün de sahtesinin üretilmesi, şaşkınlık yarattı.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler emniyete götürüldü.
İzmir sahte alkollü içki üretmek için üretilen sahte etil alkol ele geçirildi

Bornova, Güncel

Kaynak: DHA


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