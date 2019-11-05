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İzmir sahte içkileri yarım litrelik pet su şişelerinde satıyorlar

Sahte içkileri yarım litrelik pet su şişelerinde satıyorlarİZMİR'deki bir depoya yapılan baskında, 201,5 litre sahte rakı ve votka ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

05.11.2019 10:48
Sahte içkileri yarım litrelik pet su şişelerinde satıyorlar
İZMİR'deki bir depoya yapılan baskında, 201,5 litre sahte rakı ve votka ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Zanlıların sahte içkileri, yarım litrelik pet su şişelerine doldurarak sattığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Konak'taki bir depoda sahte içki üretilerek satıldığını bilgisini aldı. Dün (pazartesi) sabah harekete geçen ekipler, depoya baskın yaptı. Yapılan kontrolde, yarım litrelik pet su şişelerine doldurulmuş halde 201,5 litre sahte rakı ve votka ele geçirildi. Operasyonda Ş.K. ve H.M. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İzmir sahte içkileri yarım litrelik pet su şişelerinde satıyorlar

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Kaynak: DHA


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