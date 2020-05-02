Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İZMİR SALGINDAN KAÇANLAR İZOLE YAŞAMI SEÇİYOR

İZMİR'de üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle koronavirus tehdidinden uzaklaşmak isteyenler doğayla iç içe izole bir yaşamı tercih ediyor.

02.05.2020 09:21 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:26
İZMİR'de üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle koronavirus tehdidinden uzaklaşmak isteyenler doğayla iç içe izole bir yaşamı tercih ediyor. Karaburun ilçesinde ahşap bungalov evlerden oluşan bir kamp alanı kuran yatırımcı Bilun Hızlı, salgın nedeniyle taleplerin attığını belirterek yaklaşık 30 kişiyi birbirilerine mesafeli biçimde misafir edebildiklerini söyledi.
Karşıyaka ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Bilun Hızlı, şehrin gürültüsünden kaçarak geldiği Mordoğan beldesinde izole bir yaşam alanı kurdu. Bir aile işletmesi olarak başlattığı yatırımda 9 bungalov ev hazırlayan Hızlı, hem yaz hem de kış aylarında çok sayıda misafir ağırladıklarını kaydetti. Doğayla iç içe olup tatil yapmak isteyenlerin bu alanı tercih ettiğini söyleyen Hızlı, salgın nedeniyle taleplerde artış yaşandığını belirterek "Ailem Mordoğanlı. Kardeşimle birlikte farklı bir iş yaparken buradaki babaannemin arazisini değerlendirmeye karar verdik. Çam ormanı içerisinde 9 tane bungalov ev var. 5' i 2 kişilik, diğerleri 3 kişilik konaklamaya uygun şekilde düzenlendi. Onun dışında çadır alanlarımız var. Misafirlerimiz burada kamp yapabiliyor. Bungalovların kapasitesi 25-30 kişi arasında değişiyor. Ailecek burada çalışıyor ve her ayrıntıyı kendi ellerimizle düzenliyoruz. Yazın yemekleri annemler hazırlıyor. 2.5 yaşındaki oğlum da burada hoş vakit geçiriyor" dedi.
Ailece doğayı çok sevdiklerini anlatan Bilun Hızlı, 4 yıl önce, çocukluğunun geçtiği yerde bir işletme kurduklarını söyleyerek "Yaz kış burayı işletmeye başladık. Bungalov evler hem yazın hem kışın çok güzel. Doğayla iç içe olup kafasını dinlemek isteyenler burayı tercih ediyor. Denize girip kitap okuyarak sakin vakit geçirmek isteyenler de geliyor" diye konuştu.
'TALEP VİRÜS ÖNCESİNE NAZARAN DAHA YÜKSEK'
Tüm dünyayı ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle doğal yaşama ilginin arttığını anlatan Bilun Hızlı, şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenlerin doğal ortamda yaşamanın hayalini kurduğunu ifade etti. İzole bir hayat yaşama imkanı sunduklarını söyleyen Hızlı şöyle devam etti:
"Virüsten sonra talepler çok arttı. Çünkü Karaburun yarımadasının Mordoğan mevkisi izole kalmış bir yer. Talep virüs öncesine nazaran daha yüksek. Biz de yoğun çalışma ortamında böyle bir yerin hayalini kuruyorduk. Hayali olanların buraya gelmesi bizi de mutlu ediyor. Genelde 5-6 gece konaklamayı tercih ediyorlar. Ama yaz sezonunda daha uzun kalıyorlar. Çocuklu aileler sık geliyor. Çünkü çocukların burada yaratıcılıkları gelişiyor. Bir çocuğu burada oyalamak daha kolay. Oyunlar buluyorlar. Define arıyorlar. Çünkü biz bir ormanın içindeyiz. Masa tenisi, dart ya da badminton oynuyorlar."
'SALGINI UNUTTUK'
Salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek Mordoğan'a geldiğini söyleyen oyuncu Beldem Tokdağ da, "3 günlüğüne halamla geldik. Pandemiden kurtulmak için geldik. Apartmanda oturmak sıkıcı. Burada apart apart odalar var. Birbirinden uzak yaşayabiliyorsunuz. Köpeğimizle geldik. Burada oynuyor. Onunla rahat vakit geçiriyorum" dedi. Çiğdem Tokdağ ise şunları söyledi:
"Burada olmak keyifli. 3 günlük kısıtlama üzerine geldik. Biraz sıkılmıştık İzmir'de olmaktan. Yeğenimle hoş vakit geçiriyoruz. Salgın nedeniyle burayı tercih ettik. Burada steril ortamda yaşıyoruz. İnsanlarla ilişki daha sınırlı. Diğer odalar dolu olsa bile mesafeliyiz. Salgını unuttuk bile." İZMİR SALGINDAN KAÇANLAR İZOLE YAŞAMI SEÇİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Karaburun, Mordoğan, İzmir, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
11 Mayıs’ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM’lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Survivor’dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
ABD’nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş’a soruldu Haberler
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor Haberler
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Türkiye’nin ABD’ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler Haberler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Haberler
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
Haberler››Güncel››İZMİR SALGINDAN KAÇANLAR İZOLE YAŞAMI SEÇİYOR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:20: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - Haber 12:19: Din görevlileri 25 kişinin 8 bin 500 TL'lik veresiye bakkal borcunu ödedi - Haber 12:19: Moldova'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlar barındıkları yurtlardan memnun - Haber 12:18: Jandarmadan Trafik Haftası paylaşımı - Haber 12:18: Balıkesir'de bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 92 kişi yakalandı - Haber 10:53: Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi - Haberler 10:27: Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak - Haber 10:25: Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada - Haber 09:51: 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek - Ekonomi 00:08: Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti - Haberler