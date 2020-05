İZMİR SALGINDAN KAÇANLAR İZOLE YAŞAMI SEÇİYOR

Kaynak: DHA

İZMİR'de üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle koronavirus tehdidinden uzaklaşmak isteyenler doğayla iç içe izole bir yaşamı tercih ediyor. Karaburun ilçesinde ahşap bungalov evlerden oluşan bir kamp alanı kuran yatırımcı Bilun Hızlı, salgın nedeniyle taleplerin attığını belirterek yaklaşık 30 kişiyi birbirilerine mesafeli biçimde misafir edebildiklerini söyledi.Karşıyaka ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Bilun Hızlı, şehrin gürültüsünden kaçarak geldiği Mordoğan beldesinde izole bir yaşam alanı kurdu. Bir aile işletmesi olarak başlattığı yatırımda 9 bungalov ev hazırlayan Hızlı, hem yaz hem de kış aylarında çok sayıda misafir ağırladıklarını kaydetti. Doğayla iç içe olup tatil yapmak isteyenlerin bu alanı tercih ettiğini söyleyen Hızlı, salgın nedeniyle taleplerde artış yaşandığını belirterek "Ailem Mordoğanlı. Kardeşimle birlikte farklı bir iş yaparken buradaki babaannemin arazisini değerlendirmeye karar verdik. Çam ormanı içerisinde 9 tane bungalov ev var. 5' i 2 kişilik, diğerleri 3 kişilik konaklamaya uygun şekilde düzenlendi. Onun dışında çadır alanlarımız var. Misafirlerimiz burada kamp yapabiliyor. Bungalovların kapasitesi 25-30 kişi arasında değişiyor. Ailecek burada çalışıyor ve her ayrıntıyı kendi ellerimizle düzenliyoruz. Yazın yemekleri annemler hazırlıyor. 2.5 yaşındaki oğlum da burada hoş vakit geçiriyor" dedi.Ailece doğayı çok sevdiklerini anlatan Bilun Hızlı, 4 yıl önce, çocukluğunun geçtiği yerde bir işletme kurduklarını söyleyerek "Yaz kış burayı işletmeye başladık. Bungalov evler hem yazın hem kışın çok güzel. Doğayla iç içe olup kafasını dinlemek isteyenler burayı tercih ediyor. Denize girip kitap okuyarak sakin vakit geçirmek isteyenler de geliyor" diye konuştu.'TALEP VİRÜS ÖNCESİNE NAZARAN DAHA YÜKSEK'Tüm dünyayı ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle doğal yaşama ilginin arttığını anlatan Bilun Hızlı, şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenlerin doğal ortamda yaşamanın hayalini kurduğunu ifade etti. İzole bir hayat yaşama imkanı sunduklarını söyleyen Hızlı şöyle devam etti:"Virüsten sonra talepler çok arttı. Çünkü Karaburun yarımadasının Mordoğan mevkisi izole kalmış bir yer. Talep virüs öncesine nazaran daha yüksek. Biz de yoğun çalışma ortamında böyle bir yerin hayalini kuruyorduk. Hayali olanların buraya gelmesi bizi de mutlu ediyor. Genelde 5-6 gece konaklamayı tercih ediyorlar. Ama yaz sezonunda daha uzun kalıyorlar. Çocuklu aileler sık geliyor. Çünkü çocukların burada yaratıcılıkları gelişiyor. Bir çocuğu burada oyalamak daha kolay. Oyunlar buluyorlar. Define arıyorlar. Çünkü biz bir ormanın içindeyiz. Masa tenisi, dart ya da badminton oynuyorlar."'SALGINI UNUTTUK'Salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek Mordoğan'a geldiğini söyleyen oyuncu Beldem Tokdağ da, "3 günlüğüne halamla geldik. Pandemiden kurtulmak için geldik. Apartmanda oturmak sıkıcı. Burada apart apart odalar var. Birbirinden uzak yaşayabiliyorsunuz. Köpeğimizle geldik. Burada oynuyor. Onunla rahat vakit geçiriyorum" dedi. Çiğdem Tokdağ ise şunları söyledi:"Burada olmak keyifli. 3 günlük kısıtlama üzerine geldik. Biraz sıkılmıştık İzmir 'de olmaktan. Yeğenimle hoş vakit geçiriyoruz. Salgın nedeniyle burayı tercih ettik. Burada steril ortamda yaşıyoruz. İnsanlarla ilişki daha sınırlı. Diğer odalar dolu olsa bile mesafeliyiz. Salgını unuttuk bile."