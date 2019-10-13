İzmir sanat sokağı'nın engelsiz korosu

İzmir'in Urla ilçesinde, Türk Kızılayı tarafından Nisan ayında kurulan, otizmli ve zihinsel engelli gençler ile onların annelerinin yer aldığı Türk Halk Müziği korosu, birçok festivalde konser verdi. İlçedeki Sanat Sokağı üzerinde bulunan bir sarnıçta yaptıkları provalarda anneleriyle birlikte dans edip, şarkılar söyleyen engelli gençler, bundan sonra da yapacakları etkinlikler için sabırsızlandıklarını söyledi.

Türk Kızılayı Urla Şubesi tarafından, '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri sebebiyle kurulan, otizmli ve zihinsel engelli gençler ile annelerinin yer aldığı Türk Halk Müziği korosu, engelli gençlerden gelen talep üzerine, bu tarihten itibaren dağılmayıp, ilçedeki Sanat Sokağı üzerinde bulunan bir sarnıçta çalışmalarına devam etti. 4 Eylül Bayındır'ın Kurtuluşu etkinlikleri ve 3 Ağustos Seferihisar Ata Ekmeği Festivali'nde sahneye çıkan koro, hem danslarıyla hem de müzikleriyle dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Türk Kızılayı Urla İlçe Şube Başkanı Nurgül Saltık (51), Engelli gençlerimiz, 2 Nisan tarihindeki etkinliklerde büyük keyif aldılar ve koro faaliyetlerini devam ettirmek istediler. Biz de tabii ki onların bu isteğini kırmadık ve ortaya çok güzel bir koro çıktı. Provalarda, anneler çocuklarıyla birlikte danslar edip, şarkılar söylüyorlar. Bizim her provamız şenlik gibi geçiyor dedi.

'ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORLAR'

Koronun çalışmalarını yürüten, müzisyen Sevil Şimşek (43) ise, hem gençlerin hem de annelerinin oldukça özverili çalıştıklarını belirterek, Gençler ilk başlarda biraz zorlanıyorlardı, ancak şimdi özgüvenleri yerine gelince tek başlarına çıkıp, şarkı söylemeye başladılar. Hatta Zuhal Kaygusuz isimli zihinsel engelli gencimiz, Seferihisar'daki festivalde, sahnede tek başına şarkı söyledi. Burada, hem zor şartlarda çocuklarıyla ilgilenen anneler için bir deşarj ortamı var hem de gençlerimizin morali için önemli bir etkinlik yapılıyor. Bu gençlerle çalışmak çok mutluluk ve gurur verici dedi.

'BİZİM SOSYALLEŞMEMİZ AÇISINDAN DA ÇOK FAYDALI'

Koroya, zihinsel engelli kızı Firdevs Özdemircan ile birlikte katılan Mevride Özdemircan, Burası olmasaydı, biz evde oturup ya temizlik yapacaktık ya da başka ev işleri ile ilgilenecektik. Bu koro, gençler için olduğu kadar bizlerin sosyalleşmesi açısından da çok faydalı. Birçok şehirde kamplar ve geziler de yaptık. Provalarda kendimizi çok mutlu ve özgür hissediyoruz. Müzikler eşliğinde danslar edip, moral buluyoruz ve çalışıyoruz. Bu bizim bir numaralı aktivitemiz haline geldi ve bunu hep sürdürmek istiyoruz dedi.

'BANA HİÇ GÖREV DÜŞMEDİ'

Koroda görevli olan psikolog Zuhal Koçkar ise, kendisinin görevinin koroyla koro üyeleri arasında uyumun sağlanması noktasındaki problemleri gidermek olduğunu belirterek, Şu ana kadar bana hiç görev düşmedi. Çünkü tüm engelli gençlerimiz ve annelerimiz, birliktelik içinde çalışıyorlar. Bu tür aktiviteler, hem engelli kardeşlerimizin hem de ailelerinin kendilerini aktif ve hayatın içinde hissetmesi açısından çok faydı. Otizmlilerin, zihinsel engellilerin ve bunların ailelerinin, kendilerini evde hapsedilmiş hissetmeleri ve buna bağlı olarak gelişen psikolojik rahatsızlıklar, herkesin malumu. Bu tür olumsuzlukları aşmak noktasında böyle etkinliklere ihtiyaç var dedi.

Engelli gençler de, kendilerine bir festival ya da etkinlik için davet geldiğinde çok mutlu olduklarını belirterek, bunu olabildiğince sürdürmek istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA