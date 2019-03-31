İzmir Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün İzmir için sandığa giden vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandı. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi CHP'den yana olmuştu. Peki, İzmir seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? İzmir'de kim önde? İzmir seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

İZMİR 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Nihat Zeybekçi, Cumhur İttifakı kapsamında yarışacak. Millet İttifakı adına ise CHP'den Tunç Soyer gösterildi. DSP adına Selçuk Karakülçe, Vatan Partisi adına Rifat Mutlu ve SP adına Şerafettin Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı.

İZMİR İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimi son dakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız İzmir Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

İZMİR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman İzmir'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

İzmir'de 2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adına Binali Yıldırım, CHP adına Aziz Kocaoğlu aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre CHP % 49,60 oy oranı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti ise % 35,92 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP'den Murat Taşer % 7,97 oy oranı ile 3. sırada yer aldı.