İzmir Sefere çıkmaya hazırlanan yolcu otobüsü terminalde yandı

Sefere çıkmaya hazırlanan yolcu otobüsü terminalde yandıHalil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR Otobüs Terminalinde sefer için hazırlık yapılan park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı.

29.06.2020 04:43 | Son Güncelleme: 29.06.2020 04:48
Sefere çıkmaya hazırlanan yolcu otobüsü terminalde yandı
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR Otobüs Terminalinde sefer için hazırlık yapılan park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Kısa süre yolcularıyla hareket etmesi planlanan otobüsteki yangında yaralanan olmazken, olası faciadan dönüldü.
İzmir Otobüs ve Terminal İşletmelerinde (İZOTAŞ) saat 01.00 sıralarında sefer öncesi son hazırlıkları yapılan park halindeki 06 BMJ 933 plakalı yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüsten dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, park halindeki yolcu otobüsündeki yangın söndürüldü. Elektrik aksamındaki arzıdan çıktığı tahmin edilen yangında otobüs, büyük hasar gördü.
AYNI OTOBÜSTE ÖNCEKİ GÜN DE YANGIN ÇIKMIŞ
İddiaya göre, aynı otobüste önceki gün de park halindeyken elektrik aksamının arızalanması sonucu küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi. Personelin dikkati sonucu bu yangın büyümeden söndürüldü.
SEFERE ÇIKACAKTI
Terminalde park halindeyken çıkan yangında alev alev yanan yolcu otobüsünün gece saatlerinde İstanbul'a sefere çıkacağı ileri sürüldü. Yangının sefer öncesi çıkması, olası bir faciayı önledi. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. İzmir Sefere çıkmaya hazırlanan yolcu otobüsü terminalde yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Güncel, Haber

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