İZMİR Şehidin annesi Oğlum ben geldim kalk-AKTUEL

Şehidin annesi Oğlum ben geldim kalk Niğde
'de, Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaptığı sırada düşüp ayağı kırılınca mahsur kalan dağcı Bülent Tuncay'ı kurtarmaya gittiği sırada helikopterden düşüp şehit olan Konya
3'üncü Ana Jet Üssü 135 Filo personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya
için İzmir
'de son tören yapıldı. Türk bayrağına sarılı tabutu son kez baba evinin önüne getirilen şehit askerin cenaze aracına çıkan annesi Nuran Harmankaya
'nın, Oğlum ben geldim kalk sözleri şehidin yakınlarının, komşularını ve silah arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Şehit askerin cenazesi daha sonra götürüldüğü camide kılınan namazdan sonra Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.
Dün (cumartesi) yaşanan olayda, Niğde Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı dağcı Bülent Tuncay'ı kurtarmak için bölgeye sevk edilen helikopterden düşen Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya, şehit oldu. Şehit asker için ilk tören görev yaptığı Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapıldı. Buradaki törenden sonra şehit Uğur Görkem Harmankaya'nın tabutu, İzmir Çiğli
2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirildi. Cenaze aracına alınan şehit astsubayın cenazesi, son kez Çiğli EVKA 6'da bulunan baba evine götürüldü. Şehit Uğur Görkem Harmankaya için dua edildi, helallik alındı. Şehidin eşi Gamze Harmankaya ile diğer yakınları güçlükle ayakta durabildi. Cenaze aracının üzerine çıkan anne Nuran Harmankaya, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine kapanarak gözyaşı döktü. Anne
Harmankaya'nın, Oğlum, ben geldim kalk sözleri şehidin yakınlarını, komşularını ve silah arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Şehit astsubayın cenazesi daha sonra Karışyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne götürüldü. Burada yine şehit askerin tabutu başında ağlayan anne Nuran Harmankaya, görüntülerinin alınmamasını istedi. Baygınlık geçiren şehit askerin eşi Gamze Harmankaya, cami içerindeki bir bölüme alındı, kendisine sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
TOPRAĞA VERİLDİ
Şehit Uğur Görkem Harmankaya için yapılan törende eşi Gamze Harmankaya, baba Davut Harmankaya, anne Nuran Harmankaya, kız kardeşi Gizem Erdiliballı, taziyeleri kabul etti. Acılı aileyi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız
, Ege Ordu
Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
, Ak Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar
, CHP
milletvekilleri Bedri Sertel, Murat Bakan
, Kani Beko
, MHP
İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu
ile çok sayıda üst rütbeli asker, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar yalnız bırakmadı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Uğur Görkem Harmankaya'nın tabutunu, silah arkadaşları omuzladı. Bir süre omuzlarda taşınan şehidin tabutu daha sonra tören birliğinin geçişi için top arabasına konuldu. Top arabasının arkasından ailesi ve cenazeye katılanlar, saygı yürüyüşü yaptı. Şehit Uğur Görkem Harmankaya'nın cenazesi, Kadifekale Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: DHA
Konya
, Harmankaya
, İzmir
, Güncel