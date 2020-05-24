İZMİR Şehit yakınları, Kadifekale'deki mehmetçikleri ziyaret etti

Şehit yakınları, Kadifekale'deki mehmetçikleri ziyaret ettiİZMİR'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehit aileleri, Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelerek kabir ziyaretinde bulundu.

24.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:58
Şehit yakınları, Kadifekale'deki mehmetçikleri ziyaret etti
İZMİR'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehit aileleri, Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelerek kabir ziyaretinde bulundu. Şehitlerinin kabirlerini temizleyen ve mezarlarına çiçek koyan aileler, dua etti.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nda, kabir ziyareti yapmaları için sokağa çıkma izin verilen şehitlerin birinci dereceden yakınları, İzmir'deki Kadifekale Hava Şehitliği'ne geldi. Şehitlerinin kabirlerini yıkayan şehit yakınları, mezarlara çiçekler bıraktı. Evlatlarının mezarı başında dualar okuyan şehit yakınları, kabirlerde biten otları da temizledi.
"İKİNCİ EVİMİZ OLDU"
Siirt'in Pervari ilçesinde 2001 yılında bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain karakol baskınında, 20 yaşında şehit olan Jandarma Er Önder Turgay'ın annesi Necla Turgay da, evladının mezarı başına gelip gözyaşı döktü. Haftada bir kabre geldiğini söyleyen Turgay, "Burası artık bizim ikinci evimiz oldu" dedi. Şehit Turgay'ın 3 yaşında olan ve şehidin ismi verilen yeğeni Önder Turgay'ın asker kıyafeti giyerek çiçekleri sulaması duygulandırdı. Karşıyaka Alaybey'de 2013'te meydana gelen gemi kazasında şehit olan Yavuz Arslan'ın babası Zülfü Arslan ise, "Oğlumun terhis olmasına 5 gün kalmıştı ancak kazada şehit oldu. Haftada iki gün buraya geliyoruz. Bugün de geldim, oğlum için dualar okuttum, kendim de okudum. Bayramlar bizim için buruk geçiyor. Vatan sağ olsun. Ömrümün sonuna kadar onu ziyaret etmeye devam edeceğim" dedi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
İZMİR Şehit yakınları, Kadifekale’deki mehmetçikleri ziyaret etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, İzmir, Güncel, Haber

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