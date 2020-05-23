İZMİR ŞEKER İKRAMINA DİKKAT, 2EV SAHİPLERİ TEK TEK İKRAM ETSİN

HERKES İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, Ramazan Bayramı nedeniyle yapılacak olan şeker ikramları için vatandaşları uyardı.

23.05.2020 09:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:24
HERKES İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, Ramazan Bayramı nedeniyle yapılacak olan şeker ikramları için vatandaşları uyardı. Rodoplu, virüslü ellerin şeker tabağı ya da torbasına girdiği takdirde salgının yayılma ihtimalinin artacağını belirterek, "Şekerlerimizi, ev sahipleri tek tek ikram etsin" uyarısında bulundu.
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, birçok kişi, ziyaretçilerine ikram etmek üzere bayram şekeri aldı. Her ne kadar sokağa çıkma kısıtlaması olsa da aynı binada oturan aileler, akrabalar ve komşular birbirlerine bu şekerlerden ikram edecek. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Ülkümen Rodoplu, bayramların vazgeçilmezi olan şekerlerin ikramı konusunda vatandaşları uyardı. Rodoplu, elleri şeker tabağı ya da torbasına daldırıp şeker seçilmeye kalkıldığında tehlikenin artacağını vurgulayarak, "Virüslü ellerin şeker torbasına girmesi salgının yayılımını sağlar. Şekerlerimizi ya tek tek ikram edelim ya da gözümüzle seçelim" dedi.
'NAYLONDA 3 GÜN KALIYOR'
Bayramda ilk akla gelen şeyin ziyaretler olduğunu dile getiren Rodoplu, "Ziyaretle birlikte de sosyalleşme, ikramlar gibi konular akla geliyor. O ikramların başında da şekerler geliyor. Kapıdaki ya da sokakta oynayan çocuklara vereceğimiz şekerler bayramın belki de en önemli ve anlamlı konusu. Tam da bu noktada, bilimin bize söylediklerine bakmamız gerekiyor. Kovid-19 bazı zeminlerde saatlerce, günlerce kalabiliyor. Princeton Üniversitesi'nin, Belçika'daki KU Leuven Üniversitesi'nin, ABD'deki Hastalık Araştırma Merkezi'nin yaptığı 3 yeni çalışma var. Virüs, örneğin bakırda 3 saat, karton mukavvada 24 saat, çelikte 3-4 gün kalıyor. Naylonda da 3 gün kadar kalıyor. O zaman biz şunu bilmeliyiz; elimizi yüzümüze, gözümüze, ağzımıza, burnumuza getirdiğimizde, elimizde virüs varsa bunu solunum yoluyla alabiliyoruz" dedi.
'ŞEKERİ ALDIKTAN SONRA ELİMİZİ YIKAYALIM'
Virüsün zemin üzerinde olduğu sürece tehlikeli olmadığını vurgulayan Rodoplu, "Yeter ki temas ettikten sonra elimizi yıkayalım. Ancak bu kolay bir şey değil. Bir çocuğun üzerinde virüs olan şekerden aldığını düşünün, doğal olarak elini yüzüne, ağzına götürecek. Şekeri ağzına attığında yine solunum yoluyla temas etmiş olacak. Dolayısıyla korunmak çok kolay değil, özen istiyor. En önemli konu, ikinci salgın olasılığı konusunu yok etmek. Onun için, ikramlarda şu bilgiyi aklımızda tutalım. Şekeri aldıktan sonra mutlak suretle elimizi 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkamayı unutmayalım" şeklinde konuştu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
İZMİR ŞEKER İKRAMINA DİKKAT, 2EV SAHİPLERİ TEK TEK İKRAM ETSİN

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Ülkümen Rodoplu, Güncel, Haber

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