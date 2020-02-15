İzmir sevgililer gününü kullanıp, taklit ürünleri satacaktı

Sevgililer Gününü kullanıp, taklit ürünleri satacaktı

İZMİR'de, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün de etkisiyle piyasa sürülmeye çalışılan binlerce saat ve parfümden oluşan taklit ürün, polis ekiplerince ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir depoda taklit ürünler bulunduğunu ve 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi piyasaya sürüleceğini öğrendi. Depoya geçen çarşamba günü baskın yapan Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, bin 918 adet çeşitli markalarda parfüm ve 35 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirdi. Taklit ürünlerle ilgili Ö.A. gözaltına alındı. Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen taklit ürünlerin ise imha edileceği ifade edildi.

Kaynak: DHA