Haberler » Güncel » İzmir sevgililer gününü kullanıp, taklit ürünleri satacaktı - Haber

İzmir sevgililer gününü kullanıp, taklit ürünleri satacaktı

Sevgililer Gününü kullanıp, taklit ürünleri satacaktıİZMİR'de, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün de etkisiyle piyasa sürülmeye çalışılan binlerce saat ve parfümden oluşan taklit ürün, polis ekiplerince ele geçirildi.

15.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:41
Sevgililer Gününü kullanıp, taklit ürünleri satacaktı
İZMİR'de, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün de etkisiyle piyasa sürülmeye çalışılan binlerce saat ve parfümden oluşan taklit ürün, polis ekiplerince ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir depoda taklit ürünler bulunduğunu ve 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi piyasaya sürüleceğini öğrendi. Depoya geçen çarşamba günü baskın yapan Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, bin 918 adet çeşitli markalarda parfüm ve 35 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirdi. Taklit ürünlerle ilgili Ö.A. gözaltına alındı. Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen taklit ürünlerin ise imha edileceği ifade edildi.
İzmir sevgililer gününü kullanıp, taklit ürünleri satacaktı

Sevgililer Günü, 14 şubat, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
15.02.2020 13:10:55