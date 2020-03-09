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İZMİR Seyir halindeki minibüs kamyona çarptı 12 yaralı

Seyir halindeki minibüs kamyona çarptı: 12 yaralıİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, seyir halindeki servis minibüsü, aynı yönde seyreden kamyona arkadan çarptı.

09.03.2020 01:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 01:57
Seyir halindeki minibüs kamyona çarptı: 12 yaralı
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, seyir halindeki servis minibüsü, aynı yönde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Laka Deresi Köprüsü yakınında meydana geldi. Bornova'dan Karşıyaka yönüne seyir halinde olan lHasan Demiral (28) yönetimindeki 35 S 53543 plakalı servis minibüsü, dikkatsizlik sonucu önünde giden sürücüsü öğrenilemeyen 42 Y 7884 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, 110 AKS ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 12 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan bazı yaralılar AKS ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
İZMİR Seyir halindeki minibüs kamyona çarptı 12 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler : Bayraklı, İzmir, Güncel
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