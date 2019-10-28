Ege Üniversitesi'nde, traktörün altında kalarak can veren Sezen'in görüntüleri ortaya çıktı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni dereceyle bitiren Sezen Zambak (23), 16 Eylül 2019 tarihinde çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktörün çarpması sonucu feci şekilde can vermişti. Kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

GENÇ KIZ TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Olay, 16 Eylül'de Bornova'da Ege Üniversitesi Kampüsü'nde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Zambak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAHREDEN KAZA KAMERADA

Öte yandan kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Zambak'ın karşıdan karşıya geçtiği sırada traktörün altında kaldığı, çarpmanın ardından traktör sürücüsü ve beraberindeki iki kişinin inerek Zambak'a yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Olaya ilişkin dava, İzmir 47.Asliye Ceza Mahkemesi'nde gelecek günlerde görülecek.