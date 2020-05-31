İZMİR Sezonun son hasadında 100 milyon baş enginar kesildi

Sezonun son hasadında 100 milyon baş enginar kesildiİZMİR'in, enginar üretimiyle meşhur ilçesi Urla'da, sezonun son hasadına başlandı.

31.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:15
Sezonun son hasadında 100 milyon baş enginar kesildi
İZMİR'in, enginar üretimiyle meşhur ilçesi Urla'da, sezonun son hasadına başlandı. Üreticiler, enginar almak isteyen kişilerin ellerini çabuk tutması gerektiğini belirtirken, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, bu yıl yaklaşık 100 milyon baş enginar üretildiğini ve bunun büyük bir bölümünün satıldığını söyledi.
Enginar üretimi denilince akla gelen ilk bölgelerden olan İzmir'in Urla ilçesinde, koronavirüs salgının olumsuz etkileri nedeniyle endişeli olan üreticiler için sezon olumlu geçti. Bu yıl yaklaşık 100 milyon baş enginar üretildiğini ve bunun büyük bir bölümünün satıldığını belirten Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, "Biz koronavirüs sebebiyle başlarda çok korktuk. Enginarı tarladan kaldıramayacağımızı düşünmüştük. Ancak, kadın kooperatifimizin devreye girip yaratıcı çalışmalar yapması ve Urla Belediye Başkan Vekilimiz Kaymakam Önder Can'ın belediyeye ait şirket olan URİT'i devreye sokmasıyla üreticilere çok büyük bir destek sağlandı. Ürünün çok büyük bir bölümü tarladan kaldırıldı. Bu süreçte kargolarda büyük bir sıkıntı çektik. Maalesef kargolar kapasiteyi kaldıramadılar" dedi.
'BİZ ÜRETİYORUZ, SİZLER DE TÜKETİN'
Uslucan, enginar hasadının son demlerine yaklaşıldığını belirterek, "Artık tarlalarımızı biçeceğiz, Ağustos'un sonlarına doğru temizleyeceğiz, ondan sonra sulayıp ya tarlalar tekrar uyandırılacak ya da yeni fidanlar dikilecek. Ağustos'un sonuna doğru dikim işlemleri biter ve Ekim sonu Eylül başı tekrardan enginar kesmeye başlayacağız" dedi. Enginarın kalp dostu olduğunu belirten Uslucan, "Vatandaşlarımıza bol bol tüketmelerini tavsiye ediyorum. Bazı üreticilerimiz konserve yaptı, bazıları ise ürünlerini vakumlu poşetlerde sattı. Vakumlama yöntemiyle uzun süre boyunca enginar muhafaza edilebiliyor. Biz üretiyoruz, sizler de tüketin" diye konuştu. İZMİR Sezonun son hasadında 100 milyon baş enginar kesildi

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Urla, Güncel, Haber

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