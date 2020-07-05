İZMİR Sıcağı gören denize koştu, sosyal mesafe kalmadı

Sıcağı gören denize koştu, sosyal mesafe kalmadıİZMİR'in Foça ilçesinde, bunaltıcı sıcağı görenler sahile akın etti.

05.07.2020 18:36 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:27
Sıcağı gören denize koştu, sosyal mesafe kalmadı
İZMİR'in Foça ilçesinde, bunaltıcı sıcağı görenler sahile akın etti. Tıka basa dolan plajlarda sosyal mesafe hiçe sayıldı. Ahşap iskeleler ve kumsallarda oturanlar arasında da önlemler ihmal edildi.
Foça'da ilçe sakinleri hafta sonu sıcak ve kalabalık nedeniyle sabahın erken saatleri dışında sokağa çıkmamayı tercih etti. Bu nedenle ilçe merkezi ve sokaklarda sahile oranla daha sakin bir gün yaşandı. İzmir, Manisa ve yakın yerleşim yerlerinden gelen ve büyük çoğunluğu gençlerden oluşan gruplar ise denize girilecek yerleri doldurdu. Plajlar, ahşap iskeleler, İngiliz Burnu çevresi, Foça ile Yenifoça arasındaki sahil şeridindeki koylarda neredeyse adım atacak yer kalmadı. İlçeye toplu taşıma araçlarıyla gelenlerin yanı sıra özel araçlarla gelenlerin çokluğu otopark sıkıntısı yaşanmasına neden oldu.
Ahşap iskelelerde ve sahillerde çadır ya da gölgelikler kurarak sıcaktan korunmaya çalışan tatilciler, koronavirüs önlemlerini ise tamamen unuttu. Kalabalıklar ortasında kurulan sofralar, seyyar müzik araçlarıyla açılan müzikler eşliğinde dans edenler, oynayanlar, sahilleri adeta eğlence mekanlarına çevirdi.
Restoran, lokanta, kafeler müşteri yoğunluğu için akşam serinliğini beklerken seyyar esnaf midye dolma, buzlu badem, kaynamış mısır gibi ürünlerle satışlarını katladı. Sahile yakın büfelerle dondurmacılar, sıcağın getirdiği ekstra müşterilere yetişmeye çalıştı. İZMİR Sıcağı gören denize koştu, sosyal mesafe kalmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Foça, Güncel, Haber
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