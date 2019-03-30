30 Mart 2019, 14:33
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İzmir Şiddetli Rüzgar Alüminyum Çatıyı Uçurdu

Şiddetli rüzgar alüminyum çatıyı uçurduİzmir'de, iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, Bornova ilçesindeki bir binanın alimünyum çatısı uçarak, otomobilin üzerine düştü.

Şiddetli rüzgar alüminyum çatıyı uçurdu

İzmir'de, iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, Bornova ilçesindeki bir binanın alimünyum çatısı uçarak, otomobilin üzerine düştü.

İzmir'de, dün kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen ve zaman zaman saatte 90 kilomete hıza ulaşan fırtına nedeniyle, Altındağ ilçesinde bir binanın alüminyum çatısı uçtu. Sokakta park halinde olan bir otomobilin üzerine düşen çatı, araçta maddi hasara neden oldu. O sırada çatının düştüğü araçta ve sokakta kimsenin bulunmaması sayesinde şans eseri yaralanan olmadı. Bornova, İzmir, Güncel
Kaynak: DHA