İZMİR Sığacık’ta orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor

Sığacık'ta orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor (2)

2 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Sığacık Mahallesi'nin Akkum Mevkii'nde çıkan yangın sonucunda 2 hektarlık alan etkilendi. Yerleşim yerlerine çok yakın olan ormanlık alanda çıkan yangın sonucunda can kaybı olmadı, depo olarak kullanılan 2 bina yandı. Yangından, ormanın içinde bulunan ve depo olarak kullanılan iki bina zarar gördü. Evlerinin çok yakınına gelen alevler nedeniyle korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, yangın kontrol altına alındıktan sonra ormana giderek, hala alev tüten küçük bölgelere su taşıdı.

Yangın bölgesinde evi bulunan İrfan Kılıç, "Koku geldi ilk önce. Dışarı çıktık. Pansiyon vardı onun yakınından yangın başladı. İlk müdahale edenlerden biriydik. Arkadaşlara soğutmak için su tutmalarını söyledim. Evden hortum çıkarttık, havuzun suyundan su pompaladık. Yangın yakına geldi. Çaresiz durumda kaldık. Sağ olsun uçak, helikopter, yangın söndürme araçları hemen gelip müdahale etti. En son evlerin olduğu tarafa alev atladı. Ağaçlarımız yandı. Biz kendimiz söndürdük. Çok korktuk hepimiz. Hiçbir yere zarar gelmedi. Sadece iki işçinin yaralandığını duyduk" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mahmut Erdoğan, "İnsanlardan kaynaklanan bir olaydır bu yangın. Cana bir şey olmadı. Buna da şükür. Rüzgar olmasaydı bu tehlike olmazdı. Yangını görünce tedbir aldık, ağaçları, yolları suladık. Kendi çapımızda bir şeyler yaptık" diye konuştu.

'İLK DEFA BÖYLE BİR FELAKET OLDU'

Öğlen saatlerinde siyah dumanları gördüklerini aktaran Gamze Doğan, "Ormanla iç içeyiz zaten. Ağaçların yanma sesini duyduk. Polisler geldi ve bizi evlerden çıkardı. İtfaiye çok iyi çalıştı, kontrol altına aldılar. Biz de anca çıktık ormana. Dumanlar tütüyor, söndürmeye çalışıyoruz. Sabaha kadar buradayız. Çocuklarımızı başka yerlere bıraktık. Komşularla birlikte ekibe yardım edeceğiz. Helikopter üstümüzden geçti, helikopterin suyuyla ıslandık. Ateşin ısısıyla ısındık. 1992'den beri burada oturuyoruz, bir kez daha buna benzer bir yangın olmuştu ama ilk defa böyle bir felaket oldu" şeklinde konuştu.