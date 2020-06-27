İZMİR Sınava papağanıyla geldi

Sınava papağanıyla geldiYÜKSEKÖĞRETİM Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna İzmir'de giren Aleyna Üzer, papağanıyla birlikte okula gelince dikkati çekti.

27.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:33
Sınava papağanıyla geldi
YÜKSEKÖĞRETİM Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna İzmir'de giren Aleyna Üzer, papağanıyla birlikte okula gelince dikkati çekti.
Üniversite hayali kuran binlerce öğrencinin ilk oturumuna katıldığı YKS saat 10.15'de başladı. Öğrencilerin ulaşım ve sağlık problemi yaşamaması için sokağa çıkma yasağının uygulandığı 81 ilde öğrenciler, sabahtan itibaren sınava girecekleri okulun yolunu tuttu. İzmir'de de Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde sınava girecek öğrenciler, velileriyle birlikte okul binası önünde yoğunluk oluşturdu.
YKS'ye anne ve babasının yanı sıra 7 yıldır beslediği 'Paşa' isimli papağanıyla gelen Aleyna Üzer, tebessüm ettirdi. Üzer, 'Jako' cinsindeki can dostuna çok bağlı olduğunu ve şans getirmesi için sınava onunla birlikte geldiğini dile getirdi. Paşa'nın kalabalık ortamda kaçmaması için ayağına zincir bağlayan Üzer, "Heyecanlıyım, Paşa inşallah bana uğur getirir. 7 yıldır onu besliyorum. Birbirimize çok bağlıyız. İnşallah sınavı kazanacağıma inanıyorum" dedi. İZMİR Sınava papağanıyla geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İzmir, Güncel, Haber

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