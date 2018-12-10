İzmir Sirke Fabrikası Görünümlü İşletmede, 25 Ton Kaçak Votka Ele Geçirildi

İzmir
'in Aliağa
ilçesinde, sirke fabrikası görünümlü kaçak alkollü içki imalathanesine düzenlenen operasyonda, 14 bin litresi şişelenmiş, 11 bin litresi de şişelenmeye hazır halde kaçak votka ele geçirildi. Yılbaşı
öncesi gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan kaçak alkollü içkilerin, İstanbul
, Bodrum
, Çeşme
ve Kuşadası
gibi eğlence mekanlarının yoğun olduğu bölgelere gönderilmesinin planlandığı öğrenildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki 5017 sokakta bulunan, resmi olarak sirke fabrikası görünen bir işletmede kaçak alkollü içki üretildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. İşyerine baskın düzenleyen ekipler, bir fabrika kadar büyük kaçak içki imalathanesiyle karşılaştı. Yapılan aramalarda 14 bin litresi şişelenmiş, 11 bin litresi ise şişelenmeye hazır halde olan kaçak votka ile 28 bin litre kapasiteli 4 tank, 35 bin TPDK bandrolü, 20 bin 700 boş şişe, 83 bin 700 şişe kapağı, 3 bin şişe etiketi ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkilerin bir depoya götürüldüğü ve yapılacak incelemelerin ardından imha edileceği öğrenildi. Şüphelilerin 3 ay önce kiraladıkları sirke fabrikası görünümlü işletme için, ayda 23 bin 600 TL kira ödedikleri bildirildi.
Ekipler, operasyon sırasında yakaladıkları E.G., M.A., Z.D., M.T., M.E., A.D., E.G. ve O.T.'yi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı verilen M.D.'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin, ürettikleri kaçak alkollü içkileri İstanbul, Bodrum, Çeşme ve Kuşadası gibi eğlence mekanlarının yoğun olduğu yerlerde piyasaya sürmeyi planladıkları öğrenildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:44