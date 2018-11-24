İzmir Şoförler Odası'na Saldırı Güvenlik Kamerasında

İzmir
'de bir kişi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın camları ile bina önündeki odaya ait minibüs ve otomobilin camlarını kırdı. Karabağlar
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece oda binasına saldırı ihbarı sonrası yürüttüğü soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin M.Y. olduğunu belirledi.
Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelinin ifadesinde taksicilik için yaptığı başvurunun reddedildiğini, alkol aldıktan sonra öfkesine hakim olamadığını belirttiği öğrenildi.
M.Y, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, saldırgana sabıkası nedeniyle çalışma izin belgesi verilmediğini, bu nedenle odayı hedef seçtiğini belirterek, "Ne yaparlarsa yapsınlar şu dönemde meslek saygınlığımızı ve hizmet kalitemizi yukarıya taşıma çabalarımızı engelleyemeyecekler." ifadelerini kullandı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde M.Y'nin içki şişesini fırlatarak bina ve odaya ait minibüs ve otomobilin camlarını kırması anları yer aldı.
İzmir
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:29