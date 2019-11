İzmir sokak tezgahından çıkan şampiyon

Sokak tezgahından çıkan şampiyon İzmir 'de hafta içi okula gidip, hafta sonu babasının sokak başında açtığı tezgahta meyve, sebze zeytin ve peynir satışına yardım eden lise üçüncü sınıf öğrencisi Sevim Ada (17) ailesinin içe kapanıklığını üzerinden atması için 2 yıl önce başlattığı Muay thai (Tayland boksu) sporunda dünya 2'ncisi oldu. Hafta içi okula gidip, hafta sonu tezgahta ürün yöresel ürünler satan şampiyon, her akşam antrenman yapıyor.İzmir'in Bornova ilçesindeki Altındağ semtinde yaşayan ve Konak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 3'üncü sınıfa giden Sevim Adaküçüklüğünden beri ablası Döndü Demir'in antrenmanlarına gittiği için Tayland boksu sporuyla büyüdü. Ablası daha sonra Muaythai'den vazgeçerek Fransız kick boksu olarak da bilinen Savate yapmaya başladı. Sevim Ada ise liseye geçtiğinde içe kapanıklığını üzerinden atması, özgüveninin gelişmesi ve kendini savunmayı öğrenmesi için ailesinin ısrarıyla spor salonunda derslere gitmeye başladı. Hafta içi okula gidip, hafta sonu babasının evlerinin bulunduğu sokağın başında açtığı tezgahta zeytin, peynir ve sebze- meyve satışı yapmasına yardım eden Ada, aynı zamanda her akşam da antrenmanlara gitti. Yoğun geçen 2 yılın ardından, antrenörlerinin yönlendirmesiyle milli sporcu olarak turnuvalara katıldı. Türkiye şampiyonu olduktan sonra, 27 Eylül- 6 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 65 ülkeden 850 sporcunun yer aldığı Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'na katılan Ada, dünya ikincisi oldu.'BİR DAHAKİ SEFERE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM'Okul ve sporun yanı sıra babasına da yardım eden Sevim Ada, antenmanlarını sıklaştırıp şampiyon olmayı hedeflediğini belirterek, şöyle dediHafta sonları genelde babamın yanındayım. Yazın da hep yardım ediyorum. Muaythai'yi çok severek yapıyorum. Antrenmanlarıma yaz, kış dinlemeden geidiyorum. Bazen hocalarım arabayla getirip götürüyor ama evden yürüdüğüm de oluyor. Antrenmanlarımı severek yaptığım için başarıya ulaşmamız daha kolay oluyor. Azmim, hırsım ve hedefim var. Şampiyonaya gittim diye bırakmak yok, bunun devamı gelecek. Şampiyonada 66 ülke vardı, çok heyecanlıydı. Benim kategorim 16-17 yaş üst genç bayanlar, 75 kilo sıkletindeydim. 2'nci olduğumu ilk duyduğumda ağlamıştım. Çünkü 2 senenin ve hocalarımın emeği vardı. Daha sonra oraya gitmemin bile çok büyük başarı olduğunu, ailemin, hocalarımın benimle gurur duyduğunu düşündüm. Antrenmanlarıma aynı hızla devam ediyorum, tekrardan dünya şampiyonsına gidip, bu sefer şampiyon olmayı istiyorum.HAYATINI ANTRENMANA GÖRE PLANLIYORKüçükken Muaythai yapan ablasını izlediğinde heveslendiğini söyleyen Sevim Ada, Büyüyünce ben de başlamaya karar verdim. Ailem de, 'Kız çocuğusun, kendini savun' düşüncesiyle gönderdi. Bizim branşımızı dışarıda yapmamız yasak, kulübe başladığımız zaman bunun sözünü veriyoruz. Ama tabii ki başıma bir şey geldiğinde kendimi savunabileceğimi biliyorum. Bu sporla özgüvenim artıyor. 'Yapamayacağım' yerine 'Yapabilirim' düşüncesi yerleşiyor kafama. Hayatım düzene giriyor, daha planlı oluyor. Önce antrenmanımı planlayıp daha sonra hayatımın geri kalanını planlıyorum diye konuştu.'ÖĞRENDİĞİMDE SEVİNCİMDEN TEZGAHI KAPATIP EVE GİTTİM'Sevim'in babası Raşit Ada ise evin geçimini sokak başında birkaç kaza içinde sattığı yöresel ürünlerden sağlıyor. İçe kapanık olan Sevim Ada'nın sporla özgüven kazandığını söyleyen Raşit Ada, kızıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, Evimizin ekmek parasını bu tezgahtan çıkarıyoruz. Sevim de okulundan, sporundan arda kalan zamanlarda bana yardım eder. Sevim erkek çocuğu gibi, bazen işim olduğunda tezgahı ona bırakıp gidebiliyorum. Eviriyor, çeviriyor, açıp kapatıyor. Çok çalışkan bir evladım var. Çocuklarımın üçünü de ben spora yönlendirdim. Sevim biraz içine kapanık bir çocuktu, biraz açılsın, özgüveni gelsin, okulda kendini korusun diye göndermiştim. Sporu çok benimsedi, daha ilk senesinden maçlara çıktı. Kulüp onu yetiştirdi, ben de maddi manevi elimden ne geliyorsa her şeyi yaptım. Kızımın arkasında durdum. 2'nci olduğunu öğrendiğimde tezgahımı kapattım sevincimden evime gittim. Allah herkese böyle başarılı evlatlar nasip etsin diye konuştu.ANTRENÖRLERİNİN DE GURUR KAYNAĞISevim'i 2 yıl boyunca çalıştıran antrenör ve Türkiye Muaythai Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Murat Yılmaz, Ablasını büyütüp yetiştirdikten sonra sıra Sevim'e geldi. Yaklaşık 10-11 yaşından beri tanıyoruz onu. Biz durumu kötü olan, kötü alışkanlıkları olan çocukları sokaktan spora çekebilmek için uğraşıyoruz. Abi- kardeş ilişkisi içinde onların başarılı olmalarını istiyoruz. Sevim'le de bunu sağladık. İzmir ve bölge şampiyonu oldu, Türkiye şampiyonu oldu ve dünya şampiyonasına kadar yükseldi. Yetiştiriyorsun, o öğrenci bir yerlere geldiğinde attığın taşın yerine ulaştığını düşünüyorsun. Bu süreç bizim için de kolay değil, maddi manevi fedakarlık yapıp, emek sarf ediyoruz. Ailemizden, özel hayatımızdan zaman ayırıyoruz. Haftanın 7 günü insanlar evinde otururken biz yollarda, sokaklardayız dedi. Sevim'in antrenörlerinden Yener Bozkır ise, Sevim bizleri gururlandırdı. Yolculuğunda hep yanındaydım. Bitlis'te milli takım seçmesinde, takıma seçildiğinde çok büyük bir gurur yaşadım. Fakat dünya şampiyonasını yayından izledim. Tüm arkadaşlarımı yanıma toplayıp izledim ve onlara 'Benim öğrencim' demek çok mutlu etti beni diye konuştu.