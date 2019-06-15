İZMİR Soma'daki faciada ölen madencilerin çocukları babalarının mezarlıklarını ziyaret etti

Soma
'daki faciada ölen madencilerin çocukları babalarının mezarlıklarını ziyaret ettiManisa
'nın Soma ilçesinde 5 yıl önce yaşanan faciada ölen 301 madencinin çocukları, bu 'Babalar Günü
'nü de buruk geçirdi. Ölen madencilerin çocukları, babalarının kabirlerini ziyaret ederek dua edip, karanfil bıraktı. Babası öldüğünde 6 yaşında olan Şirin Yıldırım (11), Sokakta görüyorum, çocuklar babasına sarılıyor. Benim sarılacak babam yok. Kokusunu çekeceğim bir babam yok dedi.
Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan 301 madencinin hayatını kaybettiği Türkiye
'yi yasa boğan facianın ardından beş yıldır çocukları her Babalar Günü'ne buruk giriyor. Madende ölenler arasında İzmir
'in Kınık
ilçesinin kırsal Elmadere Mahallesi'nden 11 madenci de vardı. Mahallede yetim kalan 23 çocuktan bazıları, babalarının kabirlerini ziyaret ederek, dua etti. Madenci şehidi İlkay Yıldırım'ın çocukları Sevcan Yıldırım (12) ile Sercan Yıldırım
(11), İlkay Yıldırım'ın amcasını oğlu yine madenci şehidi olan Doğan Yıldırım'ın çocukları Şirin Yıldırım (11), Hüseyin Yıldırım
(9) ve Ceyhun
Yıldırım (6), babalarının Elmadere Maden Şehitliği'ndeki mezarları başına giderek, Babalar Günü'nü kutladı. Babalarının mezarlarına karanfil bırakarak, minik ellerini semaya açıp dua etti.
'BABAM ŞİMDİ ÇIKIP GELSE DÜNYALAR BENİM OLUR'
Madenci İlkay Yıldırım'ın çocuğu Sevcan Yıldırım, Babamı çok seviyordum. Öldüğünde küçüktüm. Tam anlayamamıştım. Şimdi her geçen gün acısını daha iyi anlıyorum. Onu hiç unutmayacağım. Madenin patronu Can Gürkan
'ın çocukları bugün babasının yanında boynuna sarılıyor. Ama biz babamızın mezarının başındayız. Babam bugün madenden çıkıp gelse ona 'hoş geldin', der, boynuna sarılırdım. Çünkü 5 yıldan beri babamı hiç görmüyorum. Babam şimdi karşıma çıksa, 'Ben ölmedim' dese dünyalar benim olur dedi. İlkay Yıldırım'ın bir diğer çocuğu Sercan Yıldırım ise Babam yanımda olsaydı eğer onu hiç üzmezdim. Onunla çok iyi günler geçirirdik. Benim babam suçsuz yere öldü. Babam öldüğü için çok üzülüyorum. Türkiye'deki adaletin yerini bulmasını istiyorum dedi.
'BENİM SARILACAK BİR BABAM YOK'
Doğan Yıldırım'ın çocuklarından Şirin Yıldırım, sokakta babasına sarılan çocukları görünce çok üzüldüğünü belirterek, Babamı kaybettiğimde 6 yaşındaydım. Neden böyle oldu bilmiyorum. Babam çok iyi birisiydi. Bizi çok severdi. Bizim çektiğimiz acıyı kimse bilemez. Çünkü bizim babamız yok, öldü. Sokakta görüyorum, çocuklar babasına sarılıyor. Benim sarılacak babam yok. Kokusunu çekeceğim bir babam yok. Babamı çok özledim ve onu çok seviyorum. Babalar Günü'nde onun mezarına gidiyoruz. Ona karanfil bıraktık. Mezarının üstündeki toprağı sevmekle yetindik. Dua ettik dedi.
Doğan Yıldırım'ın bir diğer çocuğu Hüseyin Yıldırım ise, babası öldüğünde 4 yaşında olduğunu dile getirerek, Babam öldüğünde çok küçükmüşüm. Şimdilerde öğrendim bir patlama olmuş. Kaçabilen kaçmış ama babam kaçamamış. Kader işte. Keşke babam burada olsaydı da ona sıkıca sarılsaydım dedi.