İzmir sömestir tatilinde tercihleri uzay macerası oldu

Sömestir tatilinde tercihleri uzay macerası olduİZMİR'de, her yıl binlerce gencin uzay bilimiyle tanıştığı ve simülasyonlarla geleceğin teknolojilerini öğrendiği 'Uzay Kampı Türkiye ', sömestir tatilinde de yoğun ilgi görüyor. Tatillerini uzay yolculuğuna çıkarak değerlendiren çocuklar, burada uzay koşullarını ve bilimsel metotları öğreniyor.Dünyadaki üç uzay kampından biri olan İzmir 'deki Uzay Kampı Türkiye, sömestir tatilinde de ziyaretçi akınına uğruyor. 7-18 yaş arasındaki gençlerin uzay bilimiyle tanıştığı ve simülasyonlarla geleceğin teknolojilerini öğrendiği kamp, topraksız tarım, uzay giysileri, Mars turu, Discovery Uzay Mekiği, yer kontrol merkezi ve uluslararası uzay istasyonu bölümlerinden oluşuyor. Tatillerini uzay yolculuğuna çıkarak değerlendiren çocuklar, burada teleskopla gökyüzünü inceleme ve ay yürüyüşü yapma, hidroponik laboratuvarlarında uzayda topraksız yetişebilecek bitkileri cam elyafı kullanarak yetiştirme fırsatı buluyor. Sömestir tatilinde hem eğlenip hem öğrenen çocuklar, benzersiz deneyimin keyfini sürüyor.Türkiye ve yurt dışından pek çok katılımcıyı ağırladıklarını söyleyen Uzay Kampı Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aday, "Uzay Kampı, uygulamalı uzay bilimleri ve teknolojileri eğitimi veriyor. 1 günden başlayıp 6 güne kadar süren farklı içerikli program seçeneklerimiz bulunuyor. Yıl boyunca hem okul grupları hem de bireysel başvuran öğrencilere hayatları boyunca unutamayacakları bir uzay tecrübesi sunuyoruz. Uzay kampında, astronotların uzaya gitmeden önce eğitim aldıkları araçlara benzer simülasyonlar var. Öğrenciler fen bilimleri derslerinde gördükleri temel kuralları burada uygulamalı olarak görüyor. Öğrenciler burada uzay bilimleri alanında benzersiz ve ayrıcalıklı bir eğitim alıyor" dedi.KAYITLAR DEVAM EDİYORÖğrencilerin kampta uygulayarak öğrendiklerini belirten Aday, "Burada edindikleri tecrübeler onlara güzel bir hatıra olarak kalıyor. Uzay mekiği görevinde bir takım çalışmasıyla gerçekçi bir uçuş görevi gerçekleştiriyorlar. Uzay bilimlerini öğrenmenin yanı sıra birbirleriyle yardımlaşma, zaman yönetimi gibi konularda da gelişim kaydediyorlar. Robotik programlarda robotların çalışma prensipleri öğretiliyor. Sömestir tatilinde okul gruplarına düzenlenen özel programların yanı sıra, bireysel başvuru seçenekleri de sunuyoruz. Şu anda uzay yolcuları programımız devam ediyor. Mars programı, uzay serüveni gibi programlarımız için kayıtlarımız hala devam ediyor. Günlük gezi seçeneklerimiz de devam ediyor, ilgilenen kişiler internet sitelerimizden bize ulaşabilirler" diye konuştu.'UÇUYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM'Uzay kampında Discovery Uzay Mekiği simülasyonunu kullanan öğrencilerden Yusuf Kerem Yücel, (10) "Harika bir deneyimdi. Havada uçuyormuş gibi hissettim. Kendimi aya ilk basan biri gibi hissediyorum. Burada kendimizi uzayda hissetmemiz için bir sürü simülatör var. Simülatörlerin ne işe yaradıklarını ve astronotlar tarafından ne için kullanıldıklarını öğrendim" dedi.Uzay kampının muhteşem bir deneyim olduğunu söyleyen Ela Nas Hardal (12), "Bize uyguladıkları eğlenerek öğrenmekti. Gerçekten de böyle olduğunu düşünüyorum. Her şeyi eğlenerek öğrendik. Fen bilimleri konusunda çok geliştiğimi düşünüyorum. Buradaki her şeyi çok beğendim. En çok uçuş görevimiz ilgimi çekti. Arkadaşlarımla birlikte bir mekiği kaldırdık ve herkesin başka görevleri vardı" diye konuştu.