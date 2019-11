İzmir son anda kurtulan yasin, katledilen ailesinin cenazesinde güçlükle ayakta durdu - 1

Son anda kurtulan Yasin, katledilen ailesinin cenazesinde güçlükle ayakta durdu İzmir 'in Kiraz ilçesinde akrabaları Murat A.'nın öldürdüğü İbrahim A. (45), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (16) ve amca oğulları Erol A.'nın (35) cenazeleri, düzenlenen törenin ardından, gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. İbrahim ve Döndü çiftinin, saldırıdan hemen önce okula gitmek için evden çıktığı için hayatta kalabilen oğulları Yasin A. (12) cenazede güçlükle ayakta durabilirken, evli olan ablası Hatice B. ile dedesi İbrahim A., onu bir an olsun yalnız bırakmadı. Saldırıda oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden İbrahim A.'nın, Ben Yasinimi kimselere bırakmam. Onu okutup kaymakam, savcı yapacağım sözleri, herkesi duygulandırdı. Öte yandan, katil zanlısı Murat A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kiraz'ın kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat A., iddiaya göre, önceki gün saat 09.00 sıralarında, amcasının oğlu İbrahim A.'nın Bağarası Sokak'taki evine geldi. Murat A.'nın kapıyı yumruklayıp, tekmelemesi üzerine İbrahim A. ve eşi Döndü A. panikle kapıya çıktı. Bu sırada Murat A. belindeki tabancayı çıkarıp, çifti, peş peşe ateş ederek öldürdü. Silah seslerini duyup, dışarı çıkan çiftin oğulları Kemal A., Murat A.'yı elinde silahla görünce kaçmaya başladı. Ancak zanlı, Kemal A.'yı da tabancayla vurarak, öldürdü. Murat A., olay yerinden ayrılacağı sırada, 10 metre ilerideki evinden silah sesini duyup, gelen diğer amcasının oğlu Erol A. ile karşılaştı. Murat A., kendisini gördüğü gerekçesiyle Erol A.'yı da tabancayla vurup, öldürdü. Murat A., olayın ardından jandarmaya gidip, teslim oldu. Gözaltına alınan Murat A.'nın ilk ifadesinde, İbrahim A., eşimi rahatsız edip, sarkıntılık ediyordu. O nedenle cinayetleri işledim dediği öğrenildi. Köylüler ise bu iddiayı yalanladı. Murat A. ile eşi ve 3 akrabası da gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İŞ MAKİNESİ TOPRAK ATMAYA YARDIM ETTİJandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerin otopsi işlemleri tamamlandı. Dün akşam saatlerinde yakınları tarafından teslim alınan cenazeler için, bugün saat 11.00 sıralarında, Çayağzı Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Cenazeler, araçtan çıkartılmadan namazlar kılındı, helallikler alındı. Çevredeki kırsal mahallelerden de birçok kişi cenazeye gelip, acılı ailelere başsağlığı diledi. Namazların kılınmasının ardından 4 cenaze, yan yana defnedildi. Mezar sayısı fazla olduğu için, kalabalığın tüm çabalarına rağmen toprak atmakta yetersiz kalması üzerine iş makinesi kullanıldı. Kalan topraklar, iş makinesiyle mezarlıklara dolduruldu. Defin işleminin ardından, saldırıda hayatını kaybeden İbrahim A.'nın babası İbrahim A. (70), Erol A.'nın babası Mustafa A. (64) ve Döndü A.'nın akrabaları taziyeleri kabul etti. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da cenaze törenine çelenk gönderdi.YASİN'İ YALNIZ BIRAKMADILARİbrahim ve Döndü A. çiftinin 12 yaşındaki oğulları Yasin A., saldırının yaşanmasından hemen önce okula gitmek için evden çıkmış ve ağabeyi Kemal A. ile aynı kaderi paylaşmaktan son anda kurtulmuştu. Cenazede güçlükle ayakta duran Yasin A.'yı, dedesi İbrahim A. ve evli olan ablası Hatice B. Bir an olsun yalnız bırakmadı. Acılı abla-kardeş, birbirlerine sarılarak, teselli bulmaya çalıştı.Yasin A., cenazelerin defnedilmesinin ardından annesinin, babasının ve abisinin mezarlarına su döktü. Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Yasin ve Hatice A.'nın yanına gelerek, onları teselli etti. Gözü yaşlı dede İbrahim A.'nın, Ben Yasinimi kimselere bırakmam. Onu okutup kaymakam, savcı yapacağım sözleri ise yürekleri dağladı.