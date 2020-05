İZMİR SPOR SALONLARINDA AÇILIŞ HEYECANI BAŞLADI

Kaynak: DHA

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında iki ayı aşkın süredir kapalı olan spor salonlarında açılış hazırlıkları başladı. 1 Haziran'da normalleşme kapsamında açılacak olan salonlarda, hijyen önlemleri üst seviyede olacak. İzmirli spor salonları sahipleri, üyelerin büyük bir çoğunluğunun salonların açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 18 Mart tarihinden itibaren kapalı durumda bulunan spor salonlarında yeniden açılış hazırlıkları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak normalleşme kararlarını açıkladı. Bu kapsamda spor salonlarının da 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu. Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından geçtiğimiz günlerde açıkladığı tedbirler kapsamında, salonlarda geniş hijyen önlemleri alınacak. Maske şartı zorunlu olarak açıklanırken, her on metrekarede bir kişi spor yapacak. Önlemler kapsamında klima kullanımının yasaklanırken, üyelerin ateşleri de sık sık ölçülecek. Aletlerin, sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilmesi öncelikler arasında yer alırken, duş, SPA ve havuz gibi alanlar da kullanılmayacak. Üyelerin gruplar halinde çalışacağı İzmir'deki salonlarda da koronovirüs sonrası için hem temizlik hem de sosyal mesafe çalışmaları hız kazandı.'DEZENFEKTAN GÜN BOYU SÜRECEK'Federasyonun açıkladığı tedbirler kapsamında hizmet vereceklerini belirten salon sahibi Mustafa Piçakcı (33), "Üyelerimizi, belirli saatlerde belirli gruplar şeklinde salona alacağız. Salona girişlerinde mutlaka temiz ayakkabı giyilmek zorunda. Biz de hijyenik bir paspas aldık ve salona temiz ayakkabısıyla girecek olan üyelerimiz yine de bu paspası kullanıp giriş yapabilecekler. Elbette siperlik ve maskesiz çalışmaya müsaade etmeyeceğiz. Bu süreçte bize de çok iş düşüyor. Spor eğitmenleri de maskeyle çalışıp sürekli dezenfektan kullanacaklar. Bir üye kullandıktan sonra ekipman mutlaka temizlenecek. Gün içinde de dezenfektan işlemleri sürecek. Her grup çalışmasından sonra tüm salon baştan sona dezenfekte edildikten sonra diğer grup sporcuları salona alacağız. Maskeden ziyade siperlik kullanımının daha uygun olacağını düşünüyorum. Ancak olmazsa da virüsten kurtulana kadar bu durumun da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.'ÜYELER RANDEVUYLA SALONA ALINACAK'Sosyal mesafe kuralına uyarak salonu yeniden dizayn edeceklerinin altını çizen salon sahibi Serhat Kurtul (42), "Salonlarımız yaklaşık iki aydır kapalı. Spor yapamadıkları için üyelerimiz de mağdur oldu. İlk olarak makinelerin yerlerini yeniden belirleyip sosyal mesafe kurallarına göre yeniden dizayn edeceğiz. Duşlar da kullanılmayacağı için kapalı kalacak. Hem üyelerde hem de bizlerde maske ve eldiven olacak. Rağbet çok yoğun. Üyelerimizin büyük bir çoğunluğu salonun açılmasını bekliyor. Toplum olarak spor yapmaya alıştığımızı görmek bizleri mutlu ediyor. Tabi bu süreçte evde hareketsiz de kalındı. Üyelerimiz, bir an önce spora başlamayı dört gözle bekliyorlar. Bizim spor salonumuzun metrekaresi gereği aynı anda 16 kişi spor yapabilecek. Randevu sistemini hayata geçireceğiz ve süreyi ise 1 saatle sınırlayacağız. Temizlik işlemlerine başladık. Salon açıldığında da her saat başında salonlarımızı dezenfekte edeceğiz. Çekimser olan vatandaşlarımızın korkmasını gerektirecek bir durum yok. Çünkü hijyen kurallarına birebir uyacağız" dedi.