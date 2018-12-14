İzmir Stk'ları Kahramanmaraş Yolcusu

14 Aralık 2018 Cuma 11:44



14 Aralık 2018 Cuma 11:44

İzmir'de sivil toplum kuruluşları (STK) yöneticilerinden oluşan 50 kişilik heyet, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacak.İzmir Kahramanmaraş Derneğinin organize ettiği program kapsamında çeşitli dernek ve federasyon temsilcisinden oluşan grup, 11 Ocak'ta Kahramanmaraş'a gidecek.Bölgeden sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek grup, 3 günlük programı süresince ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanında kentin tarihi ve kültürel tanıtımına yönelik çalışmalara katılacak.İzmir Kahramanmaraş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ın güzelliklerini tanıtmak için 15 yıl önce kurdukları derneğin kentte aktif konumda olduğunu belirtti."Hangi bölgede?" sorusu geziyi doğurduİzmir'de bulunan federasyon ve dernek temsilcileriyle yaptıkları bir toplantı sırasında "Kahramanmaraş'ın hangi bölgede olduğu" yönünde bir soru geldiğini belirten Özbilir, şunları kaydetti:"Bu soruya çok şaşırdım. Kentlerin tanıtılması için gezi düzenleme önerisinde bulundum. Önerimizi kabul ettiler. İzmir'den sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle 11 Ocak'ta Kahramanmaraş'a gideceğiz. Amacımız hem Kahramanmaraş'ı tanıtmak hem de iki kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının birbiriyle kaynaşmasını sağlamak. Bunu diğer kentlerle yaygınlaştırmayı da planlıyoruz."