İzmir streç filme sarılıp dövülen engelli genç davası asliye ceza mahkemesi'ne gönderildi

Streç filme sarılıp dövülen engelli genç davası Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiİZMİR'in Konak ilçesinde, yüzde 50 zihinsel engelli A.H.?yi (18) streç filmle sardıktan sonra tekme-tokat dövüp, üzerine su döken ve cinsel istismarda bulundukları görüntüleri videoya kaydettikleri ileri sürülen iş arkadaşları N.S. ve F.K.'nin yargılandığı dava dosyasını, ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesine gönderdi.Duruşma salonundan izleyiciler ve sanıklar çıkartılarak ifadesi alınan A.H., "N.S. gülerek üzerime yürüdü. Geri geri kaçmaya başladım. Şaka yapıyor sandım. Kaçacak yerim bitti. N.S. uzanıp elimi öptü. Kafamı tutup cinsel organına bastırdı. Bu olayı şaka maksadıyla değil cinsel maksatla yapmıştır" dedi. İzmir 'in Konak ilçesinde bulunan dalgıç pompa üreten bir iş yerinde çalışan yüzde 50 zihinsel engelli olan A.H., iş arkadaşları N.S. ve F.K. tarafından streç filmle sarıldı. A.H.?yi yere yatıran iş arkadaşları, engelli gence sopa, tekme ve tokat vurdu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyaya yansırken, söz konusu olaydan birkaç gün sonra iddiaya göre N.S., A.H.'ye cinsel istismarda bulundu. Engelli A.H.?nin başını cinsel organına götüren N.S. bu görüntüleri diğer çalışma arkadaşlarına kaydettirdi. Görüntüleri A.H.?nin cep telefonunda gören ailesi şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma sonunda ikili hakkında İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Görülen ikinci duruşmada, tutuksuz sanıklar N.S. ve F.K., mağdur A.H., taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ile İzmir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli sosyal hizmet uzmanı Murat Dulkadir hazır bulundu. Sosyal hizmet uzmanı Murat Dulkadir'in, A.H.'nin sanıklardan korktuğunu söylemesi üzerine, mağdur gencin ifadesi duruşma salonu boşaltıldıktan sonra alındı.'DEBELENDİM, KURTULAMADIM'Olay günü N.S.'nin gönyeyle kafasına vurduğunu anlatan A.H., "Küfür etti. Kendimi korumaya çalıştım, ağladım. Tanık A.S. de olay yerindeydi. 'Bu kadar hızlı vurmasaydın, açılmış' dedi. F.K., 'Kötü olmuş öp de geçsin' deyince N.S. gülerek üzerime yürüdü. Geri geri kaçmaya başladım. Şaka yapıyor sandım. Kaçacak yerim bitti. N.S. uzanıp, elimi öptü. Başımı tutup, cinsel organına bastırdı. Debelendim, kurtulamadım. Başıma biri, demir bir şeyle vurdu. Bu olayı cep telefonuyla kaydetmişler. N.S., bu hareketleri şaka maksadıyla yapmamıştır. Cinsel maksatla yapmıştır. Dava konusu olaya ilişkin görüntüleri eşim ve annem görmese, olay polise bildirilmese o iş yerinde çalışmaya devam edecektim" dedi.'GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE BAYILDIM'Gelinin görüntüleri kendisine izlettiğini söyleyen A.H.'nin annesi de, "Eşi, görüntüleri bana gösterip, 'Baksana ona ne yapıyorlar? diyerek izlettirdi. Kanım çekildi, bayıldım. Polisi aradık, şikayetçi olduk. Oğlumla konuştum. Bana çalışmak zorunda olduğu için kendisine yapılanlara boyun eğdiğini anlattı" diye konuştu.Olay anını cep telefonuyla kaydeden tanık A.S. ise, "Kendi aralarında gırgır şamata yapıyorlardı. N.S., görüntüyü çekmemi istedi. Onlar bunu sürekli yapıyorlardı. Onların bu yaptığı hareketlerin normal olmadığını düşünüyorum. Kimse bu hareketlerin kendisine yapılmasını istemez" dedi.ASLİYE MAHKEMESİNE İADE EDİLDİMağdur avukatların sanıkların tutuklu yargılanmasını talep ettiği duruşmada, sanık avukatı ise A.H.?nin de zaman zaman müvekkilerine şaka yaptığını savundu.Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklu yargılanmaları yönündeki talebi reddedip, davanın İzmir 23'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.