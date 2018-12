İzmir Süs Tavukları Podyumda

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:41



Süs tavukları podyumda İzmir 'in Menemen ilçesinde Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından 2. Türkiye Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi düzenlendi.Menemen'deki Gölpark Fuar Merkezi'nde Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi'nin açılışı yapıldı. Farklı ırklardan 715 horoz, tavuk, ördek ve kazların yarıştığı etkinlikte Romanya Hollanda ve Almanya 'dan gelen 6 jüri üyesi hayvanların güzellik ve ırk özelliklerini taşıma kıstaslarına göre puanlama yaptı. Hayvanların ziyaretçilere açık fuar alanında sergilendiği etkinliğin açılışına Menemen Belediye Başkanı CHP 'li Tahir Şahin de katıldı. Hakemlerin ırk standartlarına göre kilosu, kanat ve ayak yapısı, ibik, gerdan ve desenleri, tüy ve göz rengi gibi kıstaslara göre yaptığı puanlama sonucu her ırkın birincisinin yanı sıra tüm hayvanlar arasından bir salon şampiyonu seçilecek.ANTALYA VE ANKARA'DA DA PLANLANIYORFederasyona bağlı 50'ye yakın dernek olduğunu söyleyen Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Mehmet Er , "Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu olarak etkinliğimizin ilkini İstanbul 'da düzenledik. Federasyon olarak bu derneklerin çalışmaları ve 10 binin üzerinde üyelerimizle üreticilerimize destek sağlıyoruz. Bu işe sevgisi olan dostlarımızı bünyemize kazandırmaya çalışıyoruz. Federasyon olarak milli ırklarımız var Osmanlı Sultan Tavuğu, Denizli , Gundi gibi. Bunların tescilleme çalışmalarını yürütüyor ve Avrupa 'da yarışmalara katılıyoruz. Bundan bir ay önce Danimarka 'da tanıtımımızı yaptık. Türk Bayrağımızı göndere çektirdik. Önümüzde Almanya ve Hollanda var. Mevzuatta süs hayvanları geçmediği için bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalar başlatıldı onları da aşarsak çok daha güzel günler bizi bekliyoruz. Bugün buradaki etkinliğin ilk iki günü Avrupa'nın 6 farklı ülkesinden gelen jüri üyeleri kanatlılarımızın ırklara uygunluğu ve uygunsuzluğunu puanladılar. Burada şampiyonlar çıkacak. Katılım ve ilgi alaka çok güzel. 3 ay sonra Antalya , 8 ay sonra da Ankara 'da fuara katılmayı planlıyoruz" diye konuştu.60'a yakın kupa dağıtılacağını belirten Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkan Yardımcısı Murat Öztürk de, "Farklı ırklardaki hayvanlara farklı ödüller verilecek. Türkiye'de yetkili hakemimiz olmadığı için Avrupa'dan hakem getiriyoruz. Romanya, Hollanda ve Almanya'dan 6 hakem geldi. Hayvanların üzerinde puan kartları var, aldıkları puan ve özellikleri yazıyor. Horozlar ve tavuklar 1 ay öncesinden birbirinden ayrılarak, özel kafeslerde besleniyor. Özel şampuanlarla yıkanıp, kurutuluyor. Hakemin karşısında kendi özelliklerini rahatça gösterebilmeleri için kafes eğitimi veriliyor. Sahibinin her gün 1-2 saat zaman geçirmesi gerekiyor. Hayvanlarda güzelliğe ve ırk özelliklerini iyi gösterip gösterememesine göre puanlama yapılıyor" dedi.