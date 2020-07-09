İZMİR Tankerde göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

Tankerde göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

İZMİR'in Narlıdere ilçesi açıklarında, 276 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanmasının ardından gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salı günü Narlıdere'nin Sahilevleri açıklarında göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle tankere iki gün önce gece saatlerinde baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 276 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları değerlendirilen 8 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin, emniyetteki ifadelerinde kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği bildirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Davut CAN/İZMİR, (DHA)