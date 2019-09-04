İzmir Tarih Mobil Uygulaması için halk oylaması başladı

İzmir'in tarihi ve kültürel değerlerini cep telefonundan erişilir hale getiren uygulama, birçok büyük firmanın katıldığı yarışmada finale kalan tek belediye uygulaması olma özelliğini de taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında başlatılan İzmir Tarih Projesi kapsamında yerli ve yabancı ziyaretçilerin İzmir'in tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla hayata geçerilen İzmir Tarih mobil uygulaması, 17. Altın Örümcek Yarışması'nda finale kaldı. 2002 yılından beri düzenlenen yarışmada sonucu halk oylaması belirleyecek. 28 Ağustos'ta başlayan oylama, 23 Eylül'e kadar devam edecek ve "altinorumcek.com" adresinden dileyen herkes oylamaya katılabilecek. Yarışmanın kazananı Ekim 2019'da açıklanacak. İzmir Tarih mobil uygulaması ile birlikte "Mobil Uygulama/Hizmet" dalında finale kalanlar arasında Akbank Kariyer, Anadolu Sağlık Merkezi, Aşı Dünyası, DOD (Doğuş Otomotiv), Moov by Garenta, Pegasus Hava Yolları, Sahibinden.com, Sompo Mobilo ve Türk Hava Yolları da var.

İzmir'in tarihi kent merkezini keşfedin

Sadece seyahat severleri değil, İzmirlileri de yıllardır yaşadıkları kentin belki de hiç bilmedikleri hikayeleriyle, saklı kalmış güzellikleriyle buluşturmayı amaçlayan İzmir Tarih adlı mobil uygulama, kullanıcılarını İzmir'in tarihi kent merkezinde bulunan arkeolojik alanları, hanları, çeşmeleri, müzeleri ve dini yapıları hakkında bilgilendiriyor. Tarihi ve kültürel açıdan zengin bir içeriğe ücretsiz olarak ulaştırıyor.

Uygulama sayesinde kullanıcılar 258 noktanın belirlendiği altı tematik rotanın yanı sıra, akıllı rota sistemi sayesinde mobil uygulamayı indirenler, istedikleri kategorilerde, belirledikleri süre ve mesafeye göre kendi rotalarını oluşturabiliyorlar. Kullanıcının konumu GPS üzerinden algılanıyor ve istenilen noktalara navigasyonla yönlendiriliyor. Favori mekanları belirleme, puan verme, kendi listeni oluşturma seçenekleriyle kişisel deneyimi ön plana çıkaran uygulamada arama filtreleriyle 258 nokta arasında birçok özelliğe göre kolayca seçim yapılabiliyor. Türkçe ve İngilizce hizmet veren uygulamanın içeriği kentteki diğer tarihi mekanlarla zenginleşmeye devam ediyor. Tüm içeriklere yakın zamanda sesli olarak da erişilebilecek.