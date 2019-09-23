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İzmir tarihi handa yangın çıktı, çocukların ders aldığı iki piyano yandı

Tarihi handa yangın çıktı, çocukların ders aldığı iki piyano yandı (2)KARDİÇALI HANI'NIN TARİHİ1910 yılında, Yunanistan'ın Kardiça kasabasından İzmir'e göç eden, Onbaşı Halil'in torunu İbrahim Bey tarafından yaptırılan ve Türkiye'nin ilk betonarme yapılarından biri olan Kardiçalı Hanı,...

23.09.2019 16:39
Tarihi handa yangın çıktı, çocukların ders aldığı iki piyano yandı (2)
KARDİÇALI HANI'NIN TARİHİ
1910 yılında, Yunanistan'ın Kardiça kasabasından İzmir'e göç eden, Onbaşı Halil'in torunu İbrahim Bey tarafından yaptırılan ve Türkiye'nin ilk betonarme yapılarından biri olan Kardiçalı Hanı, Cumhuriyet döneminin önemli mimarlarından Mehmet Fesçi Bey tarafından inşa edildi. 1928 yılında tamamlanan ve yapı malzemeleri İtalya, Almanya ve Romanya'dan getirilen Kardiçalı Hanı, uzun yıllar boyunca tütün ticareti amacıyla kullanıldı. Mimar Kemalettin Caddesi ve 2. Kordon'un kesişiminde bulunan tarihi han, İzmir'in simge binalarından biri haline geldi. Günümüzde, hanın giriş katında av malzemeleri satan dükkanlar bulunurken, ikinci
ve üçüncü katları çeşitli sanat atölyelerine ev sahipliği yapıyor.
İzmir tarihi handa yangın çıktı, çocukların ders aldığı iki piyano yandı

Yunanistan, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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