İzmir Tarım ve Orman Bakanlığı 5 Bin Personel Alacak

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alacak (2)'NE İSTEDİYSEK, YAPTINIZ'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aliağa'daki programının ardından Bergama'nın Kozak Mahallesi'ni ziyaret etti. Meydanda kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhur İttifakı için seçmenden oy isteyen Bakan Bekir Pakdemirli, 24 Haziran'da bize bir vize verdiniz. Bu vizenin adı 'Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılına kadar bu ülkeyi yönetsin' vizesiydi. Biz Allah razı olsun, ne zaman başımız sıkışsa size geldik ve sizden yardım talep ettik. Siz de her zaman bize destek oldunuz, 17 yıldır iktidarız ve bu iktidarımız devam ediyor. Dedik ki 'Koalisyon üretmeyen bir sistem getirelim, başkanlık sistemi getirelim' ona da destek oldunuz. Ne istediysek, yaptınız. Biz de sizlere 17 yıldır hizmet verme yarışı içerisinde koşturuyoruz dedi.'TÜRKİYE'NİN OYUNA GELMEMESİ KAZIM'Unutmaması gereken bazı konuların olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü1970'li yıllarda sokaklarda anarşi geziyordu. Temel ihtiyaç maddesi ne varsa, salçası, yağı, her şeyi kuyruklara girip sırada alınıyordu. 80 yılında Turgut Özal geldi, bir anda her şey değişti. Türkiye altın mı, petrol mü buldu Yok. Sadece iyi yönetildi, tek başına iktidar ile yönetildi. Tam dedik 'Zincirleri kırdık, prangalarımızdan kurtulduk. Tekrar gururlu bir devlet haline geldik', derken 1990'lı yıllarda yeniden koalisyonların pençesine düştük. O nedenle Türkiye'nin oyuna gelmemesi lazım. Türkiye'de güçlü iktidar ile gitmemiz lazım. Bu nedenle mümkün mertebe seçimlerden kaçınmamız lazım. Son 16 yılda, 13 defa ister istemez seçime gittik. Her yıla bir seçim neredeyse. Artık seçim demek beklentilerin askıya alınması demek, seçim demek hükümetin de beklentilerinin askıya alınması, vatandaşın beklentilerinin askıya alınması demek.'VERDİĞİNİZ VİZENİN DEVAMINI İSTİYORUZ'Bu seçimden sonra 4,5 yıl seçim yapılmayacağı anımsatan Bakan Bekir Pakdemirli, Cumhur İttifakı'na verdiğiniz vizenin devamını istiyoruz. Tüm desteğinize rağmen, 2017 yılında ne oldu 'Sen cumhurbaşkanını seçemezsin, milletin istediği cumhurbaşkanı olmaz. Bizim istediğimiz cumhurbaşkanı olur? dediler. Biz de size geldik. Bu tutmadı, dediler ki 'Biz bu partiyi kapatacağız, beğenmiyoruz?. Halbuki bu partiye oy vermiş yüzde 50 çoğunluk var. Neyse, ondan da kurtulduk. 17- 25 yargı darbesi geldi. Dediler ki 'Önce oğlunu sonra da seni hapsedeceğiz?. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı teslim etti mi Etmedi. Özal'ı belki de zehirlediler. Recep Tayyip Erdoğan'ı bu millet teslim edecek mi dedi. Bu sözler üzerine vatandaşlar Hayır diyerek cevap verdi.'4 TANE KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR'4 kırmızı çizgilerinin bulunduğunu da ifade eden Pakdemirli, Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet. Biz herkesle kardeşiz. Bu dördü bir arada olduğu zaman biz herkesle oturur, konuşuruz. Bu kırmızı çizgilerin dışına kim çıkıyorsa, onunla bozuşuruz. Kırmızı çizgilerin içerisinde AK Parti ve MHP var. Yani Cumhur İttifakı. Onun dışındakiler teröre siyasi tünel kazan partilerle iş tutuyorlar. CHP artık Atatürk'ün kurduğu CHP değil. Atatürk'ün kurduğu CHP olsa, anadan atatan kalma oy verme alışkanlıklarına devam edin dedi.