İzmir Tarlasında Bulduğu Tarihi Eserleri Müze Yetkililerine Teslim Etti

21 Kasım 2018 Çarşamba 09:47



21 Kasım 2018 Çarşamba 09:47

İzmir'in Foça'da yaşayan 92 yaşındaki Nadire Karaaslan, tarlasında bulduğu M.Ö. 5. yüzyıldan Roma Dönemi'ne kadar tarihlenen toplam 105 parçatarihi eseri karşılıksız olarak İzmir Arkeoloji Müzesi'ne hibe etti. Nadire Teyze, isterse devletin bu eserler için kendisine ödeme yapabileceğini hatırlatanlara Tek dileğim var. Foça'ya bir müze yapılsın yeter dedi.Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan Nadire Karaaslan evinin yakınlarında eskiden tütün yetiştirdikleri tarlada kendisinin 'Kafacıklar' olarak adlandırdığı aralarında heykel parçalarının da yer aldığı toplam 105 parça tarihi eseler buldu. Aralarında heykel başları, pişmiş topraktan heykelcikler, antik paralar ve kandillerin de bulunduğu parçaları çocukluğundan beri 'Her yerinden tarih fışkırıyor' diye anlatılan Foça'nın müzesine bağışlamak istedi. Ancak Foça'da hala müze olmadığını öğrendi. Bir taraftan 'Bunları nereye verebilirim' diye araştırırken, diğer taraftan kızlarına hitaben 'Yaşım oldukça ileri. Vasiyetimdir. Bana bir şey olursa bu tarihi eserleri müzeye verin. Bir şey istemeyin. Ama camekanın önüne adım yazılsın. Foçalılar, bu eserleri benim verdiğimi bilsinler diye bir not yazıp, eserlerin yanına koydu. Durumu da zaman zaman evine sağlık konularında yardım için gelen Türk Kızılayı Foça Şubesi Başkanı Sağlıkçı Muharrem Yeşilkaya'ya anlattı. Yeşilkaya'nın tavsiyesi ve desteği ile Foça Kazı Kurulu Başkanlığı'na ulaşıldı. Yetkililer Nadire Teyze'nin evine gelip eserleri incelediler. Foça'da bir müze olmadığı için eserlerin İzmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilmesi gerektiğini söylediler. Nadire Teyze'nin, sağlığının buna uygun olmadığını belirtmesi ve müzeye verilmek üzere kendilerine teslim etmek istemesi üzerine tutanak tutularak eserler teslim alındı.FOÇA'YA MÜZE YAPILMASINI İSTEDİTarihe çok meraklıyım. Bir yere gezmeye gittiğimde mutlaka müzelere uğrarım. Mesela Sinop'a gittik. Orada müzeyi gezdik. Resimlerimiz var. Bunların sergilenmesi, insanlara gösterilmesi çok güzel diyen Nadire Karaaslan yetkililere çağrıda bulundu. Nadire Karaaslan, Foça'da hep böyle şeyler çıkıyor. Denizde çıkıyor, karada çıkıyor. Hep İzmir'deki müzeye gidiyor. Biz göremiyoruz. Bir müzemiz olsa gider, gezeriz. Turistler de gelir görür. Foça'ya bir müze yapılmasını çok istiyorum. Bugün yarın ölebilirim. Foça sur içindeki kaza alanında kaldığı için boşaltılan okulumuz Cemil Midilli Lisesi müze yapılırsaçok sevinirim dedi. Karaaslan, isterse devletin bu eserler için kendisine ödeme yapabileceğini hatırlatanlara ise Tek dileğim var. Foça'ya bir müze yapılsın yeter karşılığını verdi.Karaaslan'ın hibe ettiği 105 parça tarihi eserin Fokia Antik Kenti'ne ait ve M.Ö. 5. yüzyıldan Roma Dönemi'ne kadar tarihlendiği, içerisinde kadın başı, Eros başı, Ephebos başı, Dionysos başı, oturan tanrıça Kybele heykelcikleriyle Roma Dönemi ve daha eskilere ait bronz sikkeler ve kandillerin de yer aldığı bildirildi.