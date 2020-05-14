İZMİR Tekneleri alabora olan 3 kişiyi polis kurtardı-TEKRAR

Tekneleri alabora olan 3 kişiyi polis kurtardı-TEKRARİZMİR'in Karaburun ilçesinde, açıldıkları yelkenli tekne alabora olan 3 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

14.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:33
Tekneleri alabora olan 3 kişiyi polis kurtardı-TEKRAR
İZMİR'in Karaburun ilçesinde, açıldıkları yelkenli tekne alabora olan 3 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.
Olay, öğleden sonra Kuyucak Limanı ve Büyükada arasında meydana geldi. İçinde 3 kişi olan yelkenli tekne, şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle alabora oldu. Teknenin battığını görenler durumu deniz polisine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Karaburun Deniz Limanı Büro Amirliği'nden polis botu sevk edildi. Teker teker bota alınan 3 kişi, ardından karaya çıkarıldı. İsmi öğrenilemeyen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İZMİR Tekneleri alabora olan 3 kişiyi polis kurtardı-TEKRAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Karaburun, Polis, Güncel, Haber

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