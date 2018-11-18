İzmir Ters Şeride Giren Polonyalı Otomobil ve Minibüsü Çarptı 2 Yaralı

İzmir
'in Bergama
ilçesinde, ters yola giren alkollü Polonyalı turistin kullandığı otomobilin önce bir panelvan minibüs ardından da bir otomobile çarpması sonucu 1'i kadın 2 kişi yaralandı.
Polanyalı turist Radasson Pormak (29), beraberindeki arkadaşı Gorboz Arkadavs (30) ile Adnan Menderes Havalimanı
'ndan kiraladıkları 34 BOU 444 plakalı otomobille bugün saat 00.30 sıralarında yola çıktı. Bergama- Kınık
Karayolu İvrindi
Kavşağı'na geldiklerinde Pormak, ters şeride girdi. Yaklaşık 6 kilometre ters şeritten ilerleyen Pormak, Bergama - Kınık Karayolu 8'inci kilometresine geldiğinde önce karşıdan gelen 45 AK 045 palakalı panelvan minibüse yandan çarptı. Savrulan otomobil daha sonra yine karşıdan gelen Halil Çelikel yönetimindeki 35 H 2614 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Halil Çelikel ve yanında bulunan eşi Gülsüm Çelikel yaralandı. Çelikel Çifti, ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Çiftin, sağlık durumunun iyi olyduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazaya neden olan otomobilin 1.80 promil alkollü olduğu belirrlenen Polonyalı turist Pormak ve yanındaki 1.50 promil alkollü olduğu tespit edilen arkadaşı Gorboz Arkadavs, hava yastıkları sayesinde kazayı yara almadan atlattı. İki arkadaş, olay yerine gelen jandarma ekiplerine, otomobili Aliağa
ilçesinde tanıştıkları adını bilmedikleri bir Türk'ün kullandığını, kazanın ardından da kaçtığı söyledi. Ancak, görgü tanıkları kaza sırasında otomobilin direksiyonunda Pormak'ın olduğu söyledi. Jandarma
ekipleri de güzergahtaki kamera görüntülerinden otomobili Polak'ın kullandıını tespit etti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bergama,İzmir
18 Kasım 2018 Pazar 17:34