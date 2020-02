İzmir ticaret bakanı ruhsar pekcan: gümrük birliği anlaşması'nın güncellenmesi zorunluluk haline...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi zorunluluk haline geldiİZMİR'de Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve EBSO'nun düzenlediği Üye Ödüllendirme Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) ile aralık ayında görüşme gerçekleştirdiklerini açıklayarak, "Gümrük Birliği anlaşmamızın güncellenmesi, hem Avrupa Birliği çalışmalarında hem bizim çalışmalarımızda her iki tarafın da menfaatine. Dolayısıyla benim kendilerine önerim, siyasi ve politik tartışmaların başka bir mecrada yapılması, ticari ve ekonomik çalışmaların önünü tıkamaması yönünde. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi artık bir zorunluluk haline geldi, üzerinde çalışıyoruz" dedi. İzmir 'de Ticaret Odası (İZTO), Ticaret Borsası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından düzenlenen Üye Ödüllendirme Töreni, Balçova'daki bir otelde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. 3 odanın işbirliğinde düzenlenen törende her kurum kendi kriterleri doğrultusunda üyelerini ödüllendirdi. Ödüllendirilen iş insanlarının taşıdığı kriterlerden arasında ticari kazanç sıralamasına göre vergi rekortmenleri, ihracat ve döviz kazandıran faaliyetler, en yüksek yatırım yapanlar, Oda üyeliğinde 25 ve 50 yılı geçenler, en fazla tescil ücreti ödeyen firmalar, en fazla istihdam sağlayan kadın girişimciler gibi farklı kategoriler yer aldı. Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Anadolu'nun dış dünyaya açılan kapısı olduğunu, İzmirli olmanın saygılı, merhametli, sıcak ve samimi olmak anlamına geldiğini söyledi.'İMKANLARIMIZI EGELİLER İÇİN SEFERBER ETTİK'Türkiye'de yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşunun önemli bir bölümünün Ege Bölgesi'nde bulunduğunu da aktaran Bakan Bekir Pakdemirli, "Bizim de hükümetlerimiz döneminde, son 17 yılda Ege bölgemize ve özellikle İzmir'e yaptığımız yatırımlar, AK Parti'nin, millete ve memlekete bakış açısının somut bir örneğidir. Biz, çok iyi biliyoruz ki Ege bölgesi, Türkiye'yi doyuran önemli bir bölgedir. Çünkü Ege; bitkisel ve hayvansal üretimde toplam ülke üretiminin yüzde 14'üne sahip. Biz de bu potansiyel karşısında, Ege'nin çalışkan ve emektar insanına elimizden gelen bütün destekleri verdik, imkanlarımızı Egeliler için seferber ettik" dedi. 2018'de tarımsal desteklerin yüzde 13'ünü, Ege Bölgesi'ndeki çiftçilere ödediklerini açıklayan Bakan Bekir Pakdemirli, "Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza destek sağlamak maksadıyla, 422 milyon lira Orköy kredisi ve hibe desteği sağladık. 283 adet meteoroloji gözlem sistemi kurduk. Bunları sadece Egeli yahut İzmirli olduğumuz için yapmadık" diye konuştu.'İNCİRDE 10 MİLYON DOLARLIK KAYBI ENGELLEDİK'Bakan Pakdemirli, "Kuru üzümde ihracat fiyatı geçen seneye göre, ton başına 200 dolar artmış, yani ülkemize ilave 55 milyon dolar gelir sağlanmıştır. Aynı şekilde, üretimdeki artışa bağlı olarak, ihracat fiyatının ton başına 500 dolara düşmesi beklenen kuru incirde düşüşü durdurarak, ihracatta oluşacak 10 milyon dolarlık kaybı da engellemiş olduk. Tabi sadece ihracat yeterli değil. Markalaşmamız, yani ürettiğimiz ürünlere birer hikaye ve katma değer katarak, dünyaya pazarlamamız gerekiyor" dedi. Pakdemirli, hedeflerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Önümüzdeki dönemde, sözleşmeli üretim, kamu, özel sektör ve üniversite işbirliği, endüstriyel amaçlı lifli bitkilerin üretimi, organik ve organomineral gübre kullanımı, su ürünlerinde 2 milyar dolarlık ihracat hedefi, yeni damızlık üretim merkezleri, 2 milyon hektar alanın daha sulamaya açılması, 14,3 milyon hektar tarımsal arazinin toplulaştırması gibi konuları bizim ağzımızdan daha sıklıkla duyacaksınız."9 İLÇEYE TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULACAKKonuşmasında Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nin önemli olduğunu aktaran Bekir Pakdemirli, "Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşu için, 7 Kasım'da gerekli imzayı attım. Ayrıca İzmir'de, Dikili ilçesi dışında, dokuz ilçede daha Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz. Hayvancılık, seracılık, süs bitkileri ve su ürünleri sektörlerine önemli katkılar sağlayacak olan Ödemiş, Tire, Seferihisar, Bayındır, Bakırçay, Foça, Menderes, Kınık ve Torbalı ilçelerinde, proje ve yer seçimi çalışmalarına başladık. Bununla birlikte Ege bölgemizde Denizli-Sarayköy, Aydın-Efeler ve Manisa-Alaşehir Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB kurulması çalışmalarımız da hızla devam ediyor" dedi.'AVRUPA BİRLİĞİ İLE ARALIK AYINDA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK'Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, yaptığı konuşmada Avrupa Birliği ile aralık ayında görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Pekcan, "Gümrük Birliği anlaşmamızın güncellenmesi, hem Avrupa Birliği çalışmalarında, hem bizim çalışmalarımızda her iki tarafın da menfaatine. Dolayısıyla benim kendilerine önerim, siyasi ve politik tartışmaların başka bir mecrada yapılması, ticari ve ekonomik çalışmaların önünü tıkamaması yönünde. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi artık bir zorunluluk haline geldi, üzerinde çalışıyoruz" dedi. Ticaret savaşları, uluslararası korumacılık önlemleri, siyasi karışıklıklar, iç çatışmalar, protestolar, dünyada belirsizliklerin ön plana çıktığı bir dönemden geçildiğini aktaran Pekcan, "2019'da kasım ayı birinci çeyreğinde belirsizlik endeksi yayınlandı. Belirsizlik endeksi birinci çeyrekte yüzde 5 iken 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 99.7'ye çıktı. Küresel ekonomi büyümesi 2020 için 3.9 öngörülürken, 2.9 gerçekleşti. Küresel ticaret hacminin artışı yüzde 4 iken yüzde 1.2 olarak gerçekleşti" diye konuştu.'İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 85.9'Bakan Ruhsar Pekcan, "Önümüzdeki seneden beklentimiz yüksek. Bu büyüme rakamları son 18 yılın en düşük rakamları. Küresel korumacılık önlemleri, 2016-2017 döneminde dünyadaki ticaret hacminin 79 milyar doları kapsıyor. 2018-2019 döneminde korumacılık önlemlerine tabii küresel ticaretin hacmi, 747 milyar dolar. Yaklaşık 2 senede 10 katından fazla bir artış var. bizim korumacılık önlemlerine tabii olan ihracatımız, 2018'de 7.2 milyar dolar, 2019'da da 10.8 milyar dolar. Biz dünyadaki bu koşullara rağmen sizlerle beraber bu büyük rakamlarımıza ulaştık çok şükür. İhracat artış sıralamamız dünyada yedinci sırada. Allah'ın izniyle ocak ayında da yüzde 6.1 artış ile ihracatımızı 14 milyar 765 milyon dolar seviyesinde. Bugüne kadar en yüksek ocak rakamı gerçekleşti. İthalatımızda yüzde 9.1 yavaşlama oldu 2019'da. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85.9. Son 62 yılın en yüksek karşılama oranı. Dünyadaki tüm olumsuz koşullara rağmen Türkiye dinamik bir biçimde, tüm enerjisiyle yoluna devam ediyor. Biz 2020'ye daha inançlı, daha güçlü giriyoruz. Bundan sonra da hep beraber daha güzel işler yapacağız" dedi.'ÜLKEMİZE YILLIK TOPLAMDA 235 MİLYAR DOLAR DÖVİZ KAZANDIRDIK'TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, "Kısa sürede, özel sektörden gelmiş olmasının farkını ortaya koydu. Ticareti ve gümrük işlemlerini kolaylaştıran pek çok adım atıldı. Onunla birlikte ihracatta yeni rekorlar kırdık, 182 milyar dolara ulaştık. Dünya ticareti durağanlaşırken, biz ihracatını artırmayı başaran az sayıdaki ülkeden biriyiz. Elbette bu başarı, İzmirli iş insanlarımızın ve tüm özel sektörümüzün de büyük emekleriyle mümkün oldu. Türk özel sektörü mal ihracatının yanı sıra, turizm, müteahhitlik ve taşımacılıktan da 53 milyar dolar döviz girdisi sağladı. Böylece ülkemize yıllık toplamda 235 milyar dolar döviz kazandırdık ki, bu da ayrı bir rekordur. Mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren tüm girişimci kardeşlerimle iftihar ediyorum" dedi. İzmir'in çok iyi üniversitelere, çok başarılı OSB'lere, serbest bölgelere, gayet aktif çalışan teknoloji geliştirme merkezlerine, uluslararası limanlara sahip olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde, üretimin, ihracatın, teknolojinin lider şehirleri arasında. Tüm bu başarıların mimarı, İzmirli girişimci kardeşlerimle bir defa daha gurur duyuyorum. Elbette altyapı, ulaştırma ve lojistik alanlarında yapılan yatırımların burada büyük payı var. İzmir-İstanbul Otoyolundan sonra, İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattı, Çandarlı Otoyolu ve limanıyla birlikte, İzmir, çok daha cazip bir iş ve yaşam merkezi haline gelecek. Peki, değerli dostlarım, sıkıntılarımız yok mu, var. Ama hepsini aşacak iradeye ve imkana sahibiz. Devletten tek isteğimiz, rakiplerle eşit şartlarda yarışma imkanı verin. Bizi mevzuata, bürokrasiye boğdurmayın, gerisini biz hallederiz" dedi.'ŞEHRİN POTANSİYELİNİ KULLANACAĞIZ'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, şunları söyledi:"İzmir'de faaliyette bulunan tüm firmaların sorumluluklarının bilincinde olduğunu gururla söyleyebiliriz. İzmir doğu ve batının kesişim noktası olduğu çok özel bir şehir. İzmir Büyükşehir, İzmir'in değerlerini ön plana çıkararak, dünyadaki gelişmeleri bütünleştirmeyi amaçlayan kapsamlı stratejik plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. En önemli başlıklarımızdan biri de ekonomi. Küresel olarak ekonominin kırılgan hale geldiğini biliyoruz. İzmir'in de bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için şehrin potansiyelini kullanacağız." İzmir Valisi Erol Ayyıldız, konuşmasının başında Malatya ve Elazığ'da meydana gelen depremi hatırlatarak, "İzmir'deki iş insanları toparlanarak deprem bölgesindeki vatandaşların yanında oldu. Ben şahsım adına İzmir Valisi olarak herkese teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından, iş insanlarına ödülleri verildi.