İzmir Ticaret Borsası Yönetimi'nden Singapur'a İşbirliği Ziyareti

Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanından oluşan İzmir Ticaret Borsası heyeti, 4-7 Aralık 2018 tarihlerinde Singapur'a bir iş ve inceleme gezisi düzenledi.

Gezi kapsamında, Borsanın, tarım sektörünün sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşabilmesi için ihtiyaç duyulan teknolojik uygulamaların geliştirilmesine imkân sağlamak, üreticiler ve tarımsal teknoloji üreten girişimcileri bir araya getirmek için planladığı "İzmir Tarım Teknoloji Merkezi" (İTTM) projesi çerçevesinde, T.C. Singapur Büyükelçiliği ziyaret edildi, dikey tarım uygulamaları gerçekleştiren tesisler ve toptan gıda hali incelendi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Başkan Yardımcıları Bülent Arman ve Ercan Korkmaz, Meclis Başkan Yardımcıları Güngör Şarman ve Ömer Gökhan Tuncer ile Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Singapur'da ilk gün, dünyanın düşük karbonlu, hidrolik ilk dikey ticari tarım sistemini geliştiren Sky Greens firmasını ziyaret etti. Firmanın İş Geliştirme Uzmanı Jackie Lam tarafından karşılanan İTB heyeti önce mevcut dikey tarım uygulamaları ve gelecek planları konusunda bilgi aldı, ardından tesisin dikey sera alanlarını gezerek yapılan çalışmalar ve tesisin teknik alt yapısı hakkında incelemelerde bulundu.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "İzmir Ticaret Borsası kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği projeler ile ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz tarım sektörü için birçok yenilikçi projeyi hizmete sundu. Bu bağlamda en güncel projelerimizden biri de şirketlerin ve üreticilerin, tarım sektöründe yüksek teknoloji ve bilgi iletişim teknolojileri tabanlı ürün ve hizmetleri yerinde deneme imkânı sağlayacağı Tarım Teknoloji Merkezi'dir.

Bu projeye yönelik olarak Singapur'a gerçekleştirdiğimiz iş ve inceleme gezisinde, az alan kullanarak çok ürün almak, daha az maliyetli ürün yetiştirilmesini sağlamak, sürdürülebilir üretim yapmak, güvenilir organik ürünler elde etmek, kent merkezlerinde de tarım yapılabilmesine imkân tanımak gibi çok sayıda avantajı bulunan ve önümüzdeki yıllarda artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayabilme konusunda daha da büyük bir önem kazanacağını düşündüğümüz dikey tarım uygulamalarını inceleyerek bunların kentimizde uygulanabilirliği konusunda değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

İTB Heyetinin Singapur ziyaretinin ikinci durağı T.C. Singapur Büyükelçisi Murat Lütem'in makamı oldu. Ziyarette, Büyükelçilik Ticaret Müşaviri Müge Dağlı Durukan da hazır bulundu. Ziyaret kapsamında Borsa yöneticileri tarafından hâlihazırda yürütülen proje ve faaliyetler konusunda bilgi aktarıldı ve iki ülke arasında geliştirilebilecek ticari ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Borsa Yönetiminin Singapur'daki son durağı ise mevcut gıda sekto¨ru¨ne ilis¸kin fikir edinebilmek ve ihracata yo¨nelik yaratılabilecek fırsatları yerinde go¨rmek amacıyla Pasir Panjang Toptancı Gıda Hali oldu. Hal ziyareti sırasında meyve, sebze ve kuru gıda bölümleri ile ürün ve fiyatları incelenerek firmalarla ikili go¨ru¨s¸meler gerçekleştirildi.

NEDEN DİKEY TARIM?

Başta Singapur, Japonya ve Amerika olmak üzere dünyanın pek çok bölgesi dikey tarım tesislerine sahip. Yılda 12 defa hasat yapılabilen bu tesislerde her ürün grubundan tonlarca ürün yetiştiriliyor. Tesisler üretim için kullandığı enerjiyi büyük oranda güneşten ve rüzgârdan sağlıyor. 9 metre yükseklikte 38 katmandan oluşan yetiştirme alanlarının rotasyonunda kullanılan su tamamen yağmur sularından elde ediliyor. 9 metrelik bu yetiştirme kulelerinde kullanılan enerji miktarı ise yalnızca 40 vat. Sürdürebilirliğin oldukça yüksek olduğu bu tesislerde, geleneksel tarım arazilerinde ürün yetiştirmek için kullanılan kaynaklardan yüzde 80 daha az kaynak kullanılıyor. Dikey tarım kullanılarak domates, patates, yeşil soğan, havuç, patlıcan, salatalık, kabak, bezelye, fasulye, ıspanak, marul, roka, maydanoz, biber, brokoli, mısır, buğday, karpuz, kavun, çilek ve benzeri tüm otsu gövdeli bitkiler kolaylıkla yetiştirilebiliyor.