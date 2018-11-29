İzmir Ticaret Odasında Sürpriz İstifa

29 Kasım 2018 Perşembe 13:19



29 Kasım 2018 Perşembe 13:19

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Aslanoğlu görevinden istifa etti. Aslanoğu'nun, gelecek hafta Balçova ilçesinden belediye başkanlığı için aday adaylığını açıklaması bekleniyor.Yerel seçim tansiyonu hızla yükselirken İzmir iş dünyasında da kulisler hareketlendi. Uzun süre kamuoyu gündeminde İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olup olmayacağı konuşulurken, İZTO'dan yönetim kurulu üyesi Şenol Aslanoğlu görevinden istifa etti.Sivil toplum kuruluşlarında aldığı pek çok görevle bilinen Şenol Aslanoğlu, İzmir'in en büyük teknoparkı İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi İzmir Teknopark Yönetim Kurulu Üyeliğinden, İzmir girişimciliğini geliştirmek üzere Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD), Ege Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliği ile kurulan Embryoniks Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim kurulu Başkanlığından ve İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerinden istifa etti.İzmir iş dünyasında Şenol Aslanoğlu'nun Balçova Belediye Başkanlığına aday adayı olacağı konuşuluyor. Daha önce Balçova Belediyesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyeliği görevinde bulunan Aslanoğlu'nun, gelecek hafta aynı ilçede CHP'den aday adaylığını açıklaması bekleniyor. - İZMİR