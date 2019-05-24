İZMİR Tıkanan sulama kanalı taştı, yüzlerce dekar ekili alan zarar gördü

Tıkanan sulama kanalı taştı, yüzlerce dekar ekili alan zarar gördü
İZMİR'in Kınık
ilçesinde, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı taştı, yüzlerce dekar ekili arazi sular altında kaldı.
Kınık ilçesinde DSİ yönetimindeki Bakırçay Sulama Birliği tarafından ekili arazilerin sulanması amacıyla geçen 20 Mayıs'tan itibaren Kınık Ovası'ndan geçen sulama kanalına Soma
Sevişler Barajı'ndan su verildi. Kanala su verilmesinden 4 gün sonra kanalın Kınık-Soma Karayolu'nun 13'üncü kilometresindeki Kırlar Mevkisi'nde yolun altından geçen kısmında sorun meydana geldi. Kanaldaki suyun önüne katıp getirdiği ot, dal parçaları ve çöpler nedeniyle, bu kısımda tıkanma yaşandı. Su akacak yol bulamayınca taşkın meydana geldi. Gelen ihbar üzerine Bakırçay Sulama Birliği yetkilileri, Sevişler Barajı'ndan kanala verilen suyu kestirdi. Fakat eğimle birlikte kanalda kalan su, 7 saat boyunca akmaya devam ederek kanal çevresinde bulunan tütün, pamuk, mısır ekili olan yüzlerce dekar, arazi sular altında bıraktı. DSİ, Kınık Belediyesi
ve İZSU'ya ait iş makinaları ile ekipler, kanaldaki tıkanıklığın açılması için çalışma başlattı.
Soma
, Kınık
, Güncel
Kaynak: DHA