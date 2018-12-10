İzmir Tır'a Arkadan Çarpan Kamyonetin Sürücüsü Öldü

İzmir
'in Bornova
ilçesinde, havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü 24 yaşındaki Yiğit Öznemli yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Kemalpaşa
Caddesi üzerinde meydana geldi. Bornova'dan Kemalpaşa yönüne seyir halinde olan Yiğit Öznemli, yağışlı havada yolun kayganlaşmasının etkisiyle, idaresindeki 35 VL 993 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen Cemil Taş'ın kullandığı 15 NL 456 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen kamyonette sıkışan Öznemli, ekiplerin uğraşlarıyla çıkartılıp, Ege Üniversitesi Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Öznemli, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öznemli'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Öznemli'nin soğutma ekipmanları üreten bir firmada çalıştığı ve kazanın işyerine 1 kilometre kala gerçekleştiği öğrenildi. Kazayı yaralanmadan atlatan TIR şoförü Taş ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bornova,İzmir
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:31