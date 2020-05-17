İZMİR TIR'da uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanan 2 kişiye gözaltı

TIR'da uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanan 2 kişiye gözaltıİZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu bir TIR'da yapılan aramada 1068 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

17.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:22
TIR'da uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanan 2 kişiye gözaltı
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu bir TIR'da yapılan aramada 1068 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir TIR'DA uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibe alınan TIR, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. TIR'da yapılan aramada, çeşitli bölmelerine gizlenmiş 1068 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. TIR'da bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. İZMİR TIR’da uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanan 2 kişiye gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kemalpaşa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Haber
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova’da, hiç koronavirüs vakası görülmedi Haber
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Haber
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Haberler››Güncel››İZMİR TIR'da uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanan 2 kişiye gözaltı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:29: Kritik düzeye inen kan stokları için "İftardan-Sahura" kan bağışı - Haber 13:29: 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKTI - Haber 13:28: Tövbe bozduran Kenyalı aşka, korona engeli - Haber 13:28: Karantinadaki mahalleye giren 3 kişi, karantinaya alındı - Haber 13:25: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Kızılay'a kan bağışı - Haber 11:36: Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet - Haber 11:22: Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi - Haber 08:24: Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı - Haberler 07:48: Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? - Haberler