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İzmir tır'ın altında kaldı, hafif yaralı olarak kurtuldu

TIR'ın altında kaldı, hafif yaralı olarak kurtulduİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, geri manevra yapan TIR'ın altında kalan bir kişi, şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.

09.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:21
TIR'ın altında kaldı, hafif yaralı olarak kurtuldu
'in ilçesinde, geri manevra yapan TIR'ın altında kalan bir kişi, şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, dün (Cuma) gündüz saatlerinde Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Geriye doğru manevra yapan bir TIR'ın şoförü, aracının arkasındaki kişiyi fark etmedi. Üzerinde gelen TIR'ın çarptığı kişi, aracın altında kaldı. TIR şoförü, çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan olayın yaşandığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yol kenarında bekleyen kişinin TIR'ın altında kalması ve çevredeki vatandaşların müdahalesi görülüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir tır'ın altında kaldı, hafif yaralı olarak kurtuldu

Karşıyaka, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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