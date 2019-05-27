İZMİR Tire'de sigara fabrikasında kazan patladı 1 ölü, 1 yaralı

Tire
'de sigara fabrikasında kazan patladı 1 ölü, 1 yaralı
İZMİR'in Tire ilçesindeki bir sigara fabrikasında, üretim kazanı patladı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Tire Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki bir sigara fabrikasında, bugün saat 09.00 sıralarında, üretim kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Kazanın yakınında bulunan işçilerden Mustafa Ulaşır yaşamını yitirirken, Sercan Özaşçı yaralandı. Özaşçı ambulansla Tire 75. Yıl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Tire
, Güncel
Kaynak: DHA