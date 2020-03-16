İZMİR Torbalı'da kaza 1 ölü, 4 yaralı
Torbalı'da kaza: 1 ölü, 4 yaralıİZMİR'in Torbalı ilçesinde, refüjü aşan TIR, karşı şeritteki kamyon ve bir yolcu minibüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
16.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:59
Torbalı'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, refüjü aşan TIR, karşı şeritteki kamyon ve bir yolcu minibüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında İzmir-Aydın Karayolu, Kuşçuburun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden E.Ö., kullandığı 35 TOZ 84 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek, Ö.E. yönetimindeki 47 PT 152 plakalı TIR ile G.Ş.'nin kullandığı İzmir-Torbalı seferini yapan 35 ABH 072 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Demir yığınına dönen minibüsteki yolculardan 40 yaşındaki Ali Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada, minibüs şoförü G.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Aydın Karayolu'ndaki araç trafiğinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması için olay yerine vinç çağrılırken, trafik bir süre kontrollü olarak verilebildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, refüjü aşan TIR, karşı şeritteki kamyon ve bir yolcu minibüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında İzmir-Aydın Karayolu, Kuşçuburun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden E.Ö., kullandığı 35 TOZ 84 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek, Ö.E. yönetimindeki 47 PT 152 plakalı TIR ile G.Ş.'nin kullandığı İzmir-Torbalı seferini yapan 35 ABH 072 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Demir yığınına dönen minibüsteki yolculardan 40 yaşındaki Ali Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada, minibüs şoförü G.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Aydın Karayolu'ndaki araç trafiğinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması için olay yerine vinç çağrılırken, trafik bir süre kontrollü olarak verilebildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İZMİR Torbalı'da kaza 1 ölü, 4 yaralı
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Güncel
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Güncel
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı